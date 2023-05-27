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Вище за норму: в Укргідрометцентрі повідомили про погоду у червні

Синоптики розповіли, якою буде середньомісячна температура повітря у червні та про кількість опадів.

Субота, 27 травня 2023, 14:54
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Джерело: Укргідрометцентр

Цьогоріч у червні середня місячна температура становитиме +18…+23 градуси, у горах – від +15 до +19. Це – на 1-1,5 градуса вище за норму.

Щодо опадів, то синоптики зазначають, що у перший місяць літа опади будуть у межах норми – 49-90 мм, а у Карпатах та на Прикарпатті 117-171 мм.

Фахівці додали, що для червня нормальною середньою місячною температурою повітря є +17…+22 градуси, у горах – +11…+18 градусів.

Абсолютний мінімум температури у червні становить 0-9 градусів тепла, місцями в гірських районах, північних, північно-східних, південно-східних, північно-західних областях місцями 0-3 градуси морозу, на високогір’ї Карпат до 5 градусів морозу.

Абсолютний максимум – +32…+38,5 градусів, у південних та східних областях місцями +39…+39,8 градуса, в Карпатах та горах Криму – від +25 до +33 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає 39-93 мм, в Карпатах 101-157 мм, на високогір’ї Карпат до 184 мм, в Криму місцями 28-37 мм.

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