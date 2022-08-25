Про це повідомляє Reuters.

У листі від суду, який отримали адвокати Харві Вайнштейна було зазначено, що головний суддя Джанет Діфіоре “надала дозвіл на апеляцію”. У листі не було вказано, які підстави призвели до такого рішення, проте воно не має жодного відношення до подальших звинувачень у зґвалтуванні проти нього у Каліфорнії.

“Після аргументів адвокатів і прокурорів Вайнштейна суд може залишити вирок без змін або призначити новий розгляд”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що у червні минулого року апеляційний суд нижчої інстанції підтвердив вирок, відхиливши аргументи про те, що суддя першої інстанції з Манхеттену припустився кількох помилок, які зіпсували судовий процес.

Один з адвокатів Артур Айдала після розмови зі своїм клієнтом у в’язниці зауважив, що Вайнштейн “відчув полегшення від цього рішення”.

“Харві Вайнштейн сподівається, що суд визнає, що його несправедливо засудили й скасує вирок стосовно нього. І як завжди, він наполягає на своїй невинуватості”, — сказав адвокат Айдала.

У січні Вайнштейну було пред’явлено звинувачення в зґвалтуванні двох жінок у 2013 році. Потім, у квітні, було додано ще одне звинувачення в тому, що він напав на жінку в готелі Беверлі-Хіллз у 2010 році.

У лютому 2020 року суд присяжних Манхеттену визнав Вайнштейна винним у зґвалтуванні акторки-початківці та сексуальному насильстві над асистентом виробництва. 11 березня 2020 року його було засуджено до 23 років позбавлення волі.

У жовтні 2020 року американському продюсеру Харві Вайнштейну пред’явили нові звинувачення в шести епізодах сексуального насильства. Відтак стверджувалося, що він зґвалтував жінку в готелі в Беверлі-Хіллз в період з 2004 по 2005 рік і двічі зґвалтував іншу жінку – в листопаді 2009 року і листопаді 2010 року. Зазначалося, що загалом йшлося про 6 нових епізодів насильства.

У квітні 2021 року Харві Вайнштейн оскаржив свій вирок за зґвалтування. Голлівудський продюсер домагався нового судового розгляду, стверджуючи, що суддя в Нью-Йорку відмовив йому в неупередженому журі. Вайнштейн стверджував, що суддя Джеймс Берк відмовив йому в презумпції невинності, коли дозволив присяжним заслухати свідчення трьох жінок, які стверджували, що колишній кіномагнат напав на них.

Вайнштейн перебуває у в’язниці в Каліфорнії, куди його екстрадували минулого року, і очікує суду за 11 звинуваченнями в неналежній поведінці щодо п’яти жінок у період з 2004 по 2013 рік. Проте Харві Вайнштейн не визнав себе винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві в Лос-Анджелесі.

Довідка. Харві Вайнштейн — американський кіновиробник, відомий як співзасновник та голова кіностудії “Miramax Films”. Він і його брат Боб Вайнштейн були співголовами The Weinstein Company.

Харві Вайнштейн лауреат премій “Оскар” і BAFTA за фільм “Закоханий Шекспір”. Був одним з найвпливовіших продюсерів Голлівуду. Фільми, створені за його участі, неодноразово завойовували премію “Оскар” в різних номінаціях, в тому числі як найкращий фільм. У жовтні 2017 року Вайнштейна звільнили із The Weinstein Company після того, як десятки актрис звинуватили його в сексуальних домаганнях, серед них такі відомі актриси, як: Ешлі Джад, Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Кара Делевінь та інші.