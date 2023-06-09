Сьогодні, 9 червня Міжнародний суд ООН прийняв запити від 32 країн підтримати Україну у справі про геноцид проти Росії.

Джерело: AP news

В перші дні повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Україна подала позов про те, що Росія порушила Конвенцію про геноцид 1948 року, неправдиво звинувативши Україну в здійсненні геноциду в Луганській і Донецькій областях і використовуючи це як підставу для вторгнення. Латвія стала першою країною, яка підтримала цю скаргу.

Рекордна кількість країн звернулися з проханням вступити на бік України у цій справі.

“Країни висловлюють солідарність з Україною”, — заявив юрист Орі Помсон з Кембриджського університету, дослідження якого зосереджені на Міжнародному суді.

У березні 2022 року суд вимагав від Росії припинити бойові дії в Україні, але Москва не дотримувалася цієї вимоги.

Сьогодні, 9 червня Міжнародний суд ООН дозволив країнам долучитись до позову України.