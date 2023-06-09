Джерело: AP news
В перші дні повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Україна подала позов про те, що Росія порушила Конвенцію про геноцид 1948 року, неправдиво звинувативши Україну в здійсненні геноциду в Луганській і Донецькій областях і використовуючи це як підставу для вторгнення. Латвія стала першою країною, яка підтримала цю скаргу.
Рекордна кількість країн звернулися з проханням вступити на бік України у цій справі.
“Країни висловлюють солідарність з Україною”, — заявив юрист Орі Помсон з Кембриджського університету, дослідження якого зосереджені на Міжнародному суді.
У березні 2022 року суд вимагав від Росії припинити бойові дії в Україні, але Москва не дотримувалася цієї вимоги.
Сьогодні, 9 червня Міжнародний суд ООН дозволив країнам долучитись до позову України.
- В ООН стурбовані обстрілом російськими загарбниками Херсона під час евакуації населення із затоплених зон та закликали РФ надати доступ гуманітарним організаціям до лівого берега.
- 8 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились про евакуацію людей, щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки.