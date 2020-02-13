Про це повідомляє британська газета The Guardian.

У понеділок, 9 лютого, бразильськими вченими на острові Сеймур в Антарктиді вперше була зареєстрована температура більше 20 °C. Наразі температурний рекорд ще не затверджений Всесвітньою метеорологічною організацією.

Вчені, які збирають дані зі станцій віддаленого моніторингу кожні три дні, описують новий рекорд як “неймовірний і ненормальний”. Також вони повідомляють, що підвищення температури спостерігається на всіх 23 досліджуваних ділянках.