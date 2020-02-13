Про це повідомляє британська газета The Guardian.
У понеділок, 9 лютого, бразильськими вченими на острові Сеймур в Антарктиді вперше була зареєстрована температура більше 20 °C. Наразі температурний рекорд ще не затверджений Всесвітньою метеорологічною організацією.
Вчені, які збирають дані зі станцій віддаленого моніторингу кожні три дні, описують новий рекорд як “неймовірний і ненормальний”. Також вони повідомляють, що підвищення температури спостерігається на всіх 23 досліджуваних ділянках.
- Напередодні в Антарктиді зафіксували найвищу за всю історію температуру: термометр аргентинської дослідницької станції показав 18,3 °C, що вище ніж попередній рекорд на 0,8 °C.
- Раніше вчені зафіксували, що від східного узбережжя Антарктиди відколовся найбільший за останні 50 років айсберг площею 1636 квадратних кілометрів і вагою 315 млрд тонн.