Ролик опубліковано на Youtube-каналі дистриб’юторської компанії B&H.

“Безславні кріпакі” — це фільм про Тараса Шевченка в жанрі пригодницький екшн/комедія. Раніше фільм анонсували під назвою “Шевченко: перший самурай”.

“Правила самурая прості: битися на двох мечах, тренуватися по півдоби і не нариватися на неприємності заради почуттів. Але як виконати бодай одне, коли твоє ім’я Тарас Шевченко, твою дівчину мордує поганець, а твій наставник лупцює тебе, аби натренувати залізну волю? Доведеться стати самураєм за 2 дні: стріляти “по-македонськи”, швидко бігати і нарешті перестати витріщатися на гейш”, — йдеться в описі фільму.

Режисером стрічки став Роман Луцький, Сергій Стрельников, Яків Ткаченко, Ген Сето, Катерина Слюсар, Андрій Борис, Андрій Малинович.

Зазначимо, в тизері звучить пісня української виконавиці Аліни Паш.

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Прем’єра фільму запланована на 8 жовтня 2020 року.