Про це йдеться на Facebook-сторінці Харківського УАЛ.
Студенти запустили флешмоб під назвою “Вишиванка перемоги”, суть якого полягає у тому, аби видатні українці у вишиванці студента Андрія записували відеозвернення до громадян.
Харківські студенти хочуть придбати БпЛА з тепловізором для харківської 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Вартість такого безпілотника – 27 000 євро.
Першому слово та вишиванку студенти передали харківському письменнику Сергію Жадану.
“Нехай ця вишиванка дійде до Джамали, Дзідзьо, Володимира Зеленського, Бориса Джонсонюка, Дарта Вейдера і Капітана Америки”, – зауважили студенти.
Зазначимо, що Сергій Жадан вже записав своє відео у вишиванці, та передав естафету українському виконавцю, лідеру гурту “Океан Ельзи” Святославу Вакарчуку.
Співак естафету перейняв і також записав відео у вишиванці, передавши челендж телеведучому Дмитру Комарову.
Щоб взяти участь у розіграші потрібно переказати кошти на банківський рахунок студента Андрія, а вже 10 червня вишиванку, яку приміряли знаменитості, подарують тому, хто перекаже на придбання безпілотника найбільшу суму.
- Нагадаємо, переможець “Євробачення-2022” український гурт Kalush Orchestra виконав свою обіцянку та виставив на продаж трофей конкурсу – скляний мікрофон. Окрім цього, лідер гурту Олег Псюк продає свою рожеву панаму. Всі виручені кошти передадуть на допомогу українським захисникам.