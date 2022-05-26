Студентки харківського осередку Української академії лідерства (УАЛ) запустили флешмоб, мета якого - зібрати кошти на придбання безпілотника з тепловізором для українських захисників.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Харківського УАЛ.

Студенти запустили флешмоб під назвою “Вишиванка перемоги”, суть якого полягає у тому, аби видатні українці у вишиванці студента Андрія записували відеозвернення до громадян.

Харківські студенти хочуть придбати БпЛА з тепловізором для харківської 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Вартість такого безпілотника – 27 000 євро.

Першому слово та вишиванку студенти передали харківському письменнику Сергію Жадану.

“Нехай ця вишиванка дійде до Джамали, Дзідзьо, Володимира Зеленського, Бориса Джонсонюка, Дарта Вейдера і Капітана Америки”, – зауважили студенти.

Зазначимо, що Сергій Жадан вже записав своє відео у вишиванці, та передав естафету українському виконавцю, лідеру гурту “Океан Ельзи” Святославу Вакарчуку.

Співак естафету перейняв і також записав відео у вишиванці, передавши челендж телеведучому Дмитру Комарову.

Щоб взяти участь у розіграші потрібно переказати кошти на банківський рахунок студента Андрія, а вже 10 червня вишиванку, яку приміряли знаменитості, подарують тому, хто перекаже на придбання безпілотника найбільшу суму.