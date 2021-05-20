Доцентка кафедри культурології Національного університету “Києво-Могилянська академія” Юлія Нікішенко розповіла #Буквам, у чому особливість вишиванок президента й першої леді.

“Щодо фото Зеленського та його дружини у вишиванках, то одразу зрозуміло, що це авторська дизайнерська робота, яка не репрезентує жоден з регіонів України”, – заявила культурологиня.

За її словами, сорочка Олени Зеленської за кроєм та формою горловини віддалено нагадує традиційні сорочки Буковини та південно-західного Поділля, де присутні молдавські та румунські впливи.

“Щодо сорочки, у яку вбраний Володимир Зеленський, складно визначити, наскільки вона схожа на косоворотку, оскільки ракурс фото дещо невдалий. Наскільки можна судити, ця сорочка не зовсім подібна до косоворотки, але невідомий задум дизайнера, який виготовив це вбрання. Чи це була справді варіація на тему косоворотки, чи це був якийсь інший задум автора – сказати важко”, – зазначила Нікішенко.

Фахівчиня зауважила, що обидві сорочки мають абсолютно однаковий декор, що знову ж таки свідчить про те, що це виключно дизайнерська робота.

Нагадаємо, що щороку у третій четвер травня святкують Всесвітній день вишиванки. З цієї нагоди президент та перша леді Володимир й Олена Зеленські опублікували спільні світлини у, як їм здається, традиційних українських вишиванках. Однак вбрання гаранта більш схоже на російську косоворотку.