«Висловив подяку за практичний внесок у боротьбу з безкарністю РФ» – Зеленський провів телефонну розмову з Макроном

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Він зазначив, що Україна веде війну проти справжньої держави-терориста, і “сплановане цинічне знищення РФ українських військовополонених в Оленівці – свідчення цього”.
Глава держави подякував Франції за рішуче засудження цього злочину проти людяності та готовність сприяти притягненню винних до відповідальності.
Сторони домовилися координувати подальші дії з надання Україні безпекової допомоги як Францією, так і іншими міжнародними партнерами, зокрема щодо задоволення першочергових потреб українських захисників у сучасному озброєнні.
Окремо обговорили важливе питання макрофінансової підтримки нашої держави та вагому роль Французької Республіки в цьому процесі.
Зеленський висловив подяку французькій стороні за практичний внесок у зусилля щодо боротьби з безкарністю РФ, а саме – направлення до України групи медиків і жандармів для встановлення фактів злочинів, скоєних російським агресором. У цьому зв’язку було обговорено питання продовження роботи вказаної групи.
Значну увагу також приділили участі Франції у повоєнній відбудові України, зокрема долученню до реалізації Fast Recovery Plan.
Особливе місце у розмові посіла тема глобальної продовольчої безпеки. Співрозмовники привітали ініціативу з перевезення українського зерна й наголосили на необхідності її неухильної реалізації.
Президент Франції детально поінформував про підсумки свого турне країнами Африки, одним із результатів якого стало розширення антивоєнної коаліції та консолідація міжнародної підтримки України в умовах повномасштабної агресії проти нашої держави з боку РФ.
- Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон звернувся до громадян своєї країни та закликав до “колективної тверезості”, “щоб мати можливість споживати менше” в умовах дефіциту газу. Він пояснив, що РФ використовує енергію як зброю у “гібридній війні” проти Європи.
- Голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот закликав до більшої впевненості у відносинах із “хитким хворим колосом” РФ та зауважив на необхідності постачати Україні більше потрібної зброї, аби вона змогла відвоювати території, окуповані РФ. Рот також переконаний, що Німеччину потрібно захищати не так на власній території, нарощуючи сили своїх армій, як насамперед в Україні та на східному фланзі НАТО.
- Олаф Шольц заявив, що ФРН спільно з союзниками обговорюють питання гарантій безпеки для України після війни із РФ.