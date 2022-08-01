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«Висловив подяку за практичний внесок у боротьбу з безкарністю РФ» – Зеленський провів телефонну розмову з Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Предметні перемовини тривали півтори години. Зокрема, Зеленський поінформував лідера Франції про перебіг протидії російській агресії та ситуацію на полі бою.

Понеділок, 1 серпня 2022, 17:33
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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Він зазначив, що Україна веде війну проти справжньої держави-терориста, і “сплановане цинічне знищення РФ українських військовополонених в Оленівці – свідчення цього”.

Глава держави подякував Франції за рішуче засудження цього злочину проти людяності та готовність сприяти притягненню винних до відповідальності.

Сторони домовилися координувати подальші дії з надання Україні безпекової допомоги як Францією, так і іншими міжнародними партнерами, зокрема щодо задоволення першочергових потреб українських захисників у сучасному озброєнні.

Окремо обговорили важливе питання макрофінансової підтримки нашої держави та вагому роль Французької Республіки в цьому процесі.

Зеленський висловив подяку французькій стороні за практичний внесок у зусилля щодо боротьби з безкарністю РФ, а саме – направлення до України групи медиків і жандармів для встановлення фактів злочинів, скоєних російським агресором. У цьому зв’язку було обговорено питання продовження роботи вказаної групи.

Значну увагу також приділили участі Франції у повоєнній відбудові України, зокрема долученню до реалізації Fast Recovery Plan.

Особливе місце у розмові посіла тема глобальної продовольчої безпеки. Співрозмовники привітали ініціативу з перевезення українського зерна й наголосили на необхідності її неухильної реалізації.

Президент Франції детально поінформував про підсумки свого турне країнами Африки, одним із результатів якого стало розширення антивоєнної коаліції та консолідація міжнародної підтримки України в умовах повномасштабної агресії проти нашої держави з боку РФ.

Теги: Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, координація дій, підтримка України, телефонна розмова

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