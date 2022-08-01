«Висловив подяку за практичний внесок у боротьбу з безкарністю РФ» – Зеленський провів телефонну розмову з Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Предметні перемовини тривали півтори години. Зокрема, Зеленський поінформував лідера Франції про перебіг протидії російській агресії та ситуацію на полі бою.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Він зазначив, що Україна веде війну проти справжньої держави-терориста, і “сплановане цинічне знищення РФ українських військовополонених в Оленівці – свідчення цього”.

Глава держави подякував Франції за рішуче засудження цього злочину проти людяності та готовність сприяти притягненню винних до відповідальності.

Сторони домовилися координувати подальші дії з надання Україні безпекової допомоги як Францією, так і іншими міжнародними партнерами, зокрема щодо задоволення першочергових потреб українських захисників у сучасному озброєнні.

Окремо обговорили важливе питання макрофінансової підтримки нашої держави та вагому роль Французької Республіки в цьому процесі.

Зеленський висловив подяку французькій стороні за практичний внесок у зусилля щодо боротьби з безкарністю РФ, а саме – направлення до України групи медиків і жандармів для встановлення фактів злочинів, скоєних російським агресором. У цьому зв’язку було обговорено питання продовження роботи вказаної групи.

Значну увагу також приділили участі Франції у повоєнній відбудові України, зокрема долученню до реалізації Fast Recovery Plan.

Особливе місце у розмові посіла тема глобальної продовольчої безпеки. Співрозмовники привітали ініціативу з перевезення українського зерна й наголосили на необхідності її неухильної реалізації.

Президент Франції детально поінформував про підсумки свого турне країнами Африки, одним із результатів якого стало розширення антивоєнної коаліції та консолідація міжнародної підтримки України в умовах повномасштабної агресії проти нашої держави з боку РФ.