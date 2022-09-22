Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський висловив подяку прем’єр-міністру Італії Маріо Драґі, його уряду та всьому італійському народові за постійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, її боротьби за своє існування, а також за прихисток і чуйне ставлення до тимчасово переміщених українців. Він також відзначив провідну роль Італії у наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
“Попри внутрішньополітичні питання ситуація в Україні залишається дуже важливою для Італії”, – зазначив президент.
Глава держави поінформував італійського міністра про ситуацію на фронті й наголосив, що для України сьогодні життєво важливим пріоритетом є зміцнення Збройних Сил.
Окремо сторони акцентували на необхідності продовження санкційного тиску на РФ.
Гуеріні розповів, що відвідав Ірпінь та Гостомель і на власні очі побачив руйнування, які спричинили росіяни.
Міністр також висловив захоплення героїзмом українців, з яким вони захищали ці та інші міста своєї країни.
- В Італії накладено арешт на 11 одиниць нерухомості на Сардинії. Вілли належать російському олігарху Моше Кантору, наближеному до президента РФ Володимира Путіна.
- Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луіджі Ді Майо заявив, що Італія сприятиме Україні у післявоєнному відновленні та виділить 2 мільйони євро для гуманітарного розмінування територій України.
- Президент України Володимир Зеленський виступив на дебатах високого рівня 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Він запропонував “універсальну формулу миру”, що може “спрацювати не лише для нас, а й для всіх, хто опиниться у схожих обставинах”.