22 вересня президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Італійської Республіки Лоренцо Гуеріні, який прибув з візитом до України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський висловив подяку прем’єр-міністру Італії Маріо Драґі, його уряду та всьому італійському народові за постійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, її боротьби за своє існування, а також за прихисток і чуйне ставлення до тимчасово переміщених українців. Він також відзначив провідну роль Італії у наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

“Попри внутрішньополітичні питання ситуація в Україні залишається дуже важливою для Італії”, – зазначив президент.

Глава держави поінформував італійського міністра про ситуацію на фронті й наголосив, що для України сьогодні життєво важливим пріоритетом є зміцнення Збройних Сил.

Окремо сторони акцентували на необхідності продовження санкційного тиску на РФ.

Гуеріні розповів, що відвідав Ірпінь та Гостомель і на власні очі побачив руйнування, які спричинили росіяни.

Міністр також висловив захоплення героїзмом українців, з яким вони захищали ці та інші міста своєї країни.