Вікторія Спартц, перша українка в Палаті представників Конгресу США, відповіла на звинувачення співголови групи на підтримку України в Конгресі США Марсі Каптур у прислуговуванні тезам Кремля.

Свою відповідь конгресвумен опублікувала у Twitter.

Вікторія Спартц зауважила, що для кращого розуміння ситуації в Україні необхідно поїхати на місця хоч на трохи. Вона також додала, що вислуховування кишенькових бюрократів очільника Офісу президента Андрія Єрмака і є роботою на Кремль.

“Перш ніж висловлювати свої жорсткі претензії, Марі Каптур слід було б поїхати в Україну і подивитися, що відбувається на місці — принаймні один раз. Марсі, слухати кишенькових бюрократів Андрія Єрмака є службою нікому іншому, як Кремлю”, – написала Спартц.

Вікторія Спартц звинуватила Андрія Єрмака у роботі на Кремль: хронологія подій

9 липня Вікторія Спартц заявила, що подала президенту США Джо Байдену листа щодо можливих зв’язків очільника ОП Андрія Єрмака із Кремлем.

У тексті листа, опублікованому на сайті Конгресу, йдеться, що на підставі різноманітних розвідувальних даних, дій Єрмака в Україні та його ймовірних угод із Росією, Конгресу необхідно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення у сторону очільника ОП.

10 липня Спартц перерахувала низку серйозних звинувачень у сторону Єрмака:

1. Витік інформації в Білорусь і зрештою в Росію про операцію України із захоплення “Групи Вагнера”, що призвело до її провалу;

2. Погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною;

3. Запевнення українського керівництва, що цього лютого нападу з боку Росії не відбудеться, всупереч західній розвідці, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни;

4. Диверсія Херсона та здача його росіянам для організації трагедії батальйону “Азов”;

5. Затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих або навіть незаконних умов;

6. Цілеспрямоване затягування через Олега Татарова призначення незалежного очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Реакція на слова Вікторії Спартц:

Речник МЗС Олег Ніколенко звинуватив конгресвумен у зароблянні додаткового політичного капіталу на українській темі та додав, що це є вигідним для Кремля сценарієм.

Керівниця “Голосу Америки” у Східній Європі Мирослава Гонгадзе та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін прокоментували реакцію МЗС на припущення, що керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак пов’язаний з Росією. Гонгадзе вважає, що такими заявами українських дипломатів “підливається масло в вогонь”. Водночас Шабунін наголосив, “є факти, які толерує українська влада, тримаючи на посаді цю людину”.