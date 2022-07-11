Свою відповідь конгресвумен опублікувала у Twitter.
Вікторія Спартц зауважила, що для кращого розуміння ситуації в Україні необхідно поїхати на місця хоч на трохи. Вона також додала, що вислуховування кишенькових бюрократів очільника Офісу президента Андрія Єрмака і є роботою на Кремль.
“Перш ніж висловлювати свої жорсткі претензії, Марі Каптур слід було б поїхати в Україну і подивитися, що відбувається на місці — принаймні один раз. Марсі, слухати кишенькових бюрократів Андрія Єрмака є службою нікому іншому, як Кремлю”, – написала Спартц.
Вікторія Спартц звинуватила Андрія Єрмака у роботі на Кремль: хронологія подій
9 липня Вікторія Спартц заявила, що подала президенту США Джо Байдену листа щодо можливих зв’язків очільника ОП Андрія Єрмака із Кремлем.
У тексті листа, опублікованому на сайті Конгресу, йдеться, що на підставі різноманітних розвідувальних даних, дій Єрмака в Україні та його ймовірних угод із Росією, Конгресу необхідно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення у сторону очільника ОП.
10 липня Спартц перерахувала низку серйозних звинувачень у сторону Єрмака:
1. Витік інформації в Білорусь і зрештою в Росію про операцію України із захоплення “Групи Вагнера”, що призвело до її провалу;
2. Погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною;
3. Запевнення українського керівництва, що цього лютого нападу з боку Росії не відбудеться, всупереч західній розвідці, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни;
4. Диверсія Херсона та здача його росіянам для організації трагедії батальйону “Азов”;
5. Затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих або навіть незаконних умов;
6. Цілеспрямоване затягування через Олега Татарова призначення незалежного очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Реакція на слова Вікторії Спартц:
Речник МЗС Олег Ніколенко звинуватив конгресвумен у зароблянні додаткового політичного капіталу на українській темі та додав, що це є вигідним для Кремля сценарієм.
Керівниця “Голосу Америки” у Східній Європі Мирослава Гонгадзе та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін прокоментували реакцію МЗС на припущення, що керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак пов’язаний з Росією. Гонгадзе вважає, що такими заявами українських дипломатів “підливається масло в вогонь”. Водночас Шабунін наголосив, “є факти, які толерує українська влада, тримаючи на посаді цю людину”.
10 липня співголова групи на підтримку України в Конгресі США Марсі Каптур підтримала Володимира Зеленського та звинуватила Вікторію Спартц у “необачній допомозі” президенту РФ Володимиру Путіну та його пропагандистам.
“Якщо Вікторія Спартц має докази своїх звинувачень, нехай оприлюднює їх”, – наголосив речник президента Сергій Никифоров.
- #Букви розповіли деталі скандалу тривалістю понад півтора місяця, у який виявились втягнутими громадська організація Центр протидії корупції, активіст та учасник російсько-української війни Сергій Стерненко та заступник голови Офісу президента Олег Татаров.
- Адже вже півтора року триває процес затвердження голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Переможець конкурсу Олександр Клименко, якого ніяк не призначать на посаду, розслідував справу заступника Єрмака Олега Татарова.
- 5-6 квітня Центр протидії корупції опублікував дописи, у яких згадувався заступник голови Офісу Президента Олег Татаров. За словами ЦПК, останній нібито був причетний до втечі Віктора Медведчука напередодні повномасштабного російського вторгнення (згодом того затримала СБУ), а також ексзаступника керівника Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова та його сина, місцеперебування яких на цей час невідоме.