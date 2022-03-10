Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вчорашнє бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку Маріуполя - це свідоме рішення РФ.

Про це Лавров розповів під час брифінгу у Туреччині послі перемовин з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Як зазначив російський чиновник, на засіданні Ради Безпеки ООН представник РФ представив докази того, що нібито у маріупольському пологовому розміщені батальйон “Азов” та “інші радикали”.

За словами Лаврова, “радикали” вигнали звідти всіх породіль та медичний персонал та облаштували там свою базу.

“Ці дані ми представили три дні тому. Висновки робіть самі”, – наголосив глава МЗС РФ журналістам.

Щодо фото- та відеодоказів з постраждалими від авіаудару жінками, то їх Сергій Лавров назвав “маніпуляцією”, адже ЗМІ нічого не повідомили “про другу сторону”.

Варто зазначити, що за декілька годин до авіаудару речниця МЗС РФ Марія Захарова також зробила заяву про те, що у приміщенні лікарні нібито розташовані “вогневі позиції радикалів”. Тобто, у РФ визнали, що обстріл лікарні – це їх свідоме та сплановане рішення.

Як відомо, російські загарбники бомбардували пологовий та дитячу лікарню у Маріуполі напередодні, 9 березня. Унаслідок дій російських окупантів постраждало 17 людей, серед яких – вагітні жінки.

Уже сьогодні стало відомо, що є і жертви бомбардування – це троє людей, серед яких одна дитина.

Після авіаудару президент Володимир Зеленський заявив, що у такий спосіб Росія показала, як насправді ставиться до жителів Донеччини та мирних людей.

“Такі самі люди, як ви, народжують дітей в пологових будинках Маріуполя. Ми не робили і ніколи би не зробили нічого схожого до цього воєнного злочину з жодним містом Донецької чи Луганської та будь-якої області. З жодним із міст на Землі. Тому що ми люди. А ви?” – запитав український президент.

П’ятий Президент України Петро Порошенко, після відкритого злочину росіян, закликав негайно скликати Раду Безпеки ООН та зафіксувати “божевільний акт злочину Путіна”.

“Не може бути більш промовистого доказу злочинів путінського режиму, аніж сьогоднішній розстріл вагітних жінок і новонароджених дітей в Україні. Досить прикриватися словами про “воєнну операцію”. Це злочин Путіна проти людяності і геноцид української нації. І це треба зупинити негайно!”, – наголосив політик.

Зреагували на авіаудар по медзакладу і в ЮНІСЕФ. Виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін М. Рассел приголомшена інформацією про атаку на пологовий будинок у Маріуполі, проте у своїй заяві вона не згадала, що обстріл влаштувала Росія.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко після авіаудару вкотре звернувся до світу, благаючи закрити небо над Україною.

“Моє серце сьогодні наповнене гнівом. Сьогодні сталося якесь тотальне зло, яке не має пояснення, не має назви. Сьогодні РФ на чолі з Путіним здійснили авіаналіт на мирне місто, обстрілявши дитячу лікарню, знищивши найцінніше, що є у нас”, – наголосив Бойченко.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш заявив, що “нажаханий атакою на пологовий будинок Маріуполя”. За його словами, мирні люди платять найвищу ціну за війну, хоча до них вона не має жодного стосунку. Він закликав негайно припинити це безглузде насилля.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала також зреагував на дії Росії у Маріуполі. Він наголосив, що унаслідок цього воєнного злочину Росія стане ще більше ізольованою від світу.