Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Говорили про розгляд заявки України на вступ до ЄС.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

Зі слів голови держави, він мав предметну розмову з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Та запевнила Президента України, що висновок Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС буде підготовано у кілька найближчим місяців. “Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети”, — резюмував Президент.