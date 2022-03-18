Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter.
Зі слів голови держави, він мав предметну розмову з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Та запевнила Президента України, що висновок Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС буде підготовано у кілька найближчим місяців. “Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети”, — резюмував Президент.
- У США впевнені, що РФ не збирається зупиняти війну – Блінкен.
- У банках Швейцарії, які долучилися до санкцій, зберігається до 213 мільярдів доларів росіян.
- Сирійські найманці хочуть воювати на боці РФ заради нелегальної міграції до ЄС.