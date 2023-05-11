Про це повідомляє The New York Times.

За його словами, українські військові зосереджуються на розгортанні сучасної зброї, отриманої від союзників, тоді як війська РФ зосереджені на поповненні кількості армійців, адже лише у битві за Бахмут окупанти втратили тисячі солдатів.

Бауер зазначив, що кожна війна врешті-решт стає питанням матеріально-технічного забезпечення. Воююча країна повинна мати можливість відновити все втрачене на полі бою – від боєприпасів та техніки до кількості військ.

Для Росії це означає сподіватися на “більшу кількість мобілізованих, які не мають належної підготовки”, а також на старішу техніку, яку РФ має у великій кількості, однак вона не така точна, як нова.

Бауер додав, що Росії вже доводить користуватись “дуже старою технікою”, зокрема танками Т-54, які були розроблені близько 70 років тому. Однак він наголосив, що Росія дійсно має багато такої техніки.

Щодо Збройних сил України, то вони будуть зосереджені на якості військ, маючи в арсеналі західні системи озброєння та західну підготовку армійців.