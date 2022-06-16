Про це інформує видання The Washington Post.
Коментарі прозвучали, коли адміністрація Байдена детально розповіла, що вона надсилає в новому пакеті військової допомоги вартістю 1 мільярд доларів. Останнє за часом озброєння, яке надходить до України, включає вперше протикорабельні пускові установки “Гарпун” і ще 18 гаубиць М777, артилерію, яка запускає 155-мм снаряди і досі була “абсолютно смертоносною” у війні, як заявив міністр оборони Ллойд Остін. Раніше США відправили 108 гаубиць.
Остін, виступаючи на пресконференції в Брюсселі, сказав, що останній пакет також включає тисячі артилерійських снарядів і до цього долучиться додаткова зброя з інших країн. Серед них — Німеччина, яка надсилає три реактивні системи залпового вогню, Словаччина — гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди — додаткову артилерію.
“Ми кілька разів перераховували те, що їм потрібно, що є актуальним у цій боротьбі, – сказав Остін про українців. – Тому ми впевнені, що наполегливо працюємо, щоб дати їм те, що вони вважають доречним”.
Остін, генерал армії у відставці, додав, що він брав участь у бою, і “коли ви в бою, ви ніколи не можете отримати достатньо” ресурсів.
“Ви завжди хочете більшого, – сказав він. – Ви завжди вірите, що вам потрібно більше. Я, звичайно, розумію, звідки береться це в українців, і ми будемо боротися за те, щоб отримати для них все, що їм потрібно”.
Генерал армії Марк А. Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, сказав, що ракетні системи високої мобільності М142, котрі надають Україні Сполучені Штати, дадуть їм можливість знищити “значну” кількість цілей з точністю влучення. Сполучені Штати щойно провели навчання протягом останніх двох днів, щоб сертифікувати перший взвод українських солдатів у тому, як користуватися системою.
- Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що постачання західної техніки, зокрема польських САУ “Краб”, є неоціненною допомогою для Збройних Сил України.
- Велика Британія може надати Україні ще більшої кількості озброєння. Сполучене Королівство розглядає можливість відправлення протикорабельних ракет.
- Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці М109, зокрема запасні частини, боєприпаси та інше спорядження.
- Північноатлантичний альянс планує перевести українську армію на озброєння за стандартами НАТО. Відповідний план обговорять очільники міністерств оборони країн-членкинь альянсу.