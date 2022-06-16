Доки українські високопосадовці звинувачують західних партнерів у недостатньому забезпеченні нас необхідним озброєнням, високопоставлені чиновники США у середу захищали розміри та обсяги арсеналу, який вони надсилають Україні для допомоги в її боротьбі з Росією.

Про це інформує видання The Washington Post.

Коментарі прозвучали, коли адміністрація Байдена детально розповіла, що вона надсилає в новому пакеті військової допомоги вартістю 1 мільярд доларів. Останнє за часом озброєння, яке надходить до України, включає вперше протикорабельні пускові установки “Гарпун” і ще 18 гаубиць М777, артилерію, яка запускає 155-мм снаряди і досі була “абсолютно смертоносною” у війні, як заявив міністр оборони Ллойд Остін. Раніше США відправили 108 гаубиць.

Остін, виступаючи на пресконференції в Брюсселі, сказав, що останній пакет також включає тисячі артилерійських снарядів і до цього долучиться додаткова зброя з інших країн. Серед них — Німеччина, яка надсилає три реактивні системи залпового вогню, Словаччина — гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди — додаткову артилерію.

“Ми кілька разів перераховували те, що їм потрібно, що є актуальним у цій боротьбі, – сказав Остін про українців. – Тому ми впевнені, що наполегливо працюємо, щоб дати їм те, що вони вважають доречним”.

Остін, генерал армії у відставці, додав, що він брав участь у бою, і “коли ви в бою, ви ніколи не можете отримати достатньо” ресурсів.