Сьогодні Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції, запевнивши, що Україна не є агресором та не нападатиме ні на кого. Однак не здасться у разі вторгнення РФ.

#Букви зібрали для вас ключові тези з Мюнхенської безпекової конференції.

Нагадаємо, що вчора у Білому домі Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував рішення Президента України Володимира Зеленського долучитися до Мюнхенської конференції, зазначивши, що це рішення він ухвалив самостійно.

Зокрема Зеленський закликав створити для України фонд стійкості та відновлення через загрозу ескалації конфлікту з боку Росії, а також розробити проти держави-агресора превентивні санкції.

Що ще ми можемо зробити зараз? Продовжити дієво підтримувати Україну та її обороноздатність. Надання чіткої європейської перспективи, наявних для країн-кандидатів інструментів підтримки, чітких осяжних часових меж вступу в Альянс”, – наголосив президент України.

Він також заявив про важливість підтримки Заходом в Україні програми ленд-лізу, постачання новітнього озброєння, техніки та обладнання для української армії. Ця програма передбачає постачання на частково безоплатній основі зброї й стратегічних ресурсів.

Зеленський зауважив про потребу в розробленні ефективного пакета превентивних санкцій для стримування агресії та гарантування енергетичної безпеки України. Він зазначив, що важливо забезпечити нашу країну інтеграціями в європейський енергоринок, коли “Північний потік-2 використовується, як зброя”.

На тлі розгортання російської агресії президент наголосив, що неможливо постійно жити у страху, що “завтра буде наступ”.

Всі розуміють, що може початися завтра. Але, вибачте, лягати в гроби й чекати [російських] військових українці не будуть. Ми ні на кого наступати не будемо, але готові до всього. Ми не можемо бути пасивними”, – сказав президент України.

Водночас він не вважає, що росіяни підтримають повномасштабне збройне вторгнення в Україну.

Я думаю, що Російська Федерація – це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну. Всі окуповані території – це місце, де провокації регулярно відбуваються”, – заявив Володимир Зеленський.

Зеленський повідомив, що чинна кількість обстрілів на Донбасі суттєво збільшилася, як і ризик російського наступу. Однак, за його словами, на провокації варто реагувати “по-дорослому” та “зберігаючи спокій”.

Всі ці питання потребують відповіді, а поки замість них тиша, тиші не буде на сході нашої держави, тобто у Європі – тобто у цілому світі”, – констатував Зеленський.