Про це свідчить програма форуму.
Спеціальна заява Зеленського запланована на 16:15 за місцевим часом (17:15 за київським).
Також у сьогоднішньому порядку денному – виступи прем’єр-міністра Пакистану Імрана Хана, прем’єра Іспанії Педро Санчеса, голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен, прем’єр-міністра Сінгапуру Лі Сянлуна, голови Європейського парламенту Давида Сассолі, глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам, генерального директора компанії Google Inc. Сундара Пічаї.
На 14:40 (15:40 за київським часом) заплановано виступ принца Уельського Чарльза. Він значиться в рубриці “Як врятувати планету”.
Також у рамках форуму відбудуться дискусії та прес-конференції на різні теми: зокрема, з приводу ініціативи про висадку 1 трильйона дерев на планеті; навчання сучасним навичкам мільярда людей до 2030 року; про ситуацію в Амазонії; про майбутнє фінансових ринків; про проблему зміни клімату і кроки, що вживаються в зв’язку з цим, та багато інших.
Варто зазначити, що заходи будуть відбуватися і в рамках майданчика “Український дім”. Захід організовує Фонд Віктора Пінчука.
Так, 22 січня о 18:00 в Українському домі має виступити президент Володимир Зеленський.
Крім того, в “Українському домі” заплановано виступ українського режисера, колишнього політв’язня Олега Сенцова (в рамках панелі “Україна, межа в боротьбі за свободу”), глави фракції “Слуги народу” Давида Арахамії та інших.
- Напередодні в Давосі (Швейцарія) стартував Всесвітній економічний форум, ключовими темами якого стали зміни клімату, розвиток бізнесу в умовах технологічних і соціальних змін та багато іншого.
- Шведська екологічна активістка, школярка Грета Тунбер виступила із заявою на економічному форумі в Давосі. Вона звинуватила світових лідерів у відмові від зниження викидів вуглекислого газу, незважаючи на ознаки кліматичної катастрофи, і висунула низку вимог.