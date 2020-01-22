У середу, 22 січня, у другий день Всесвітнього економічного форуму, в Давосі повинен виступити президент України Володимир Зеленський.

Про це свідчить програма форуму.

Спеціальна заява Зеленського запланована на 16:15 за місцевим часом (17:15 за київським).

Також у сьогоднішньому порядку денному – виступи прем’єр-міністра Пакистану Імрана Хана, прем’єра Іспанії Педро Санчеса, голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен, прем’єр-міністра Сінгапуру Лі Сянлуна, голови Європейського парламенту Давида Сассолі, глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам, генерального директора компанії Google Inc. Сундара Пічаї.

На 14:40 (15:40 за київським часом) заплановано виступ принца Уельського Чарльза. Він значиться в рубриці “Як врятувати планету”.

Також у рамках форуму відбудуться дискусії та прес-конференції на різні теми: зокрема, з приводу ініціативи про висадку 1 трильйона дерев на планеті; навчання сучасним навичкам мільярда людей до 2030 року; про ситуацію в Амазонії; про майбутнє фінансових ринків; про проблему зміни клімату і кроки, що вживаються в зв’язку з цим, та багато інших.

Варто зазначити, що заходи будуть відбуватися і в рамках майданчика “Український дім”. Захід організовує Фонд Віктора Пінчука.

Так, 22 січня о 18:00 в Українському домі має виступити президент Володимир Зеленський.

Крім того, в “Українському домі” заплановано виступ українського режисера, колишнього політв’язня Олега Сенцова (в рамках панелі “Україна, межа в боротьбі за свободу”), глави фракції “Слуги народу” Давида Арахамії та інших.