Про це Буквам повідомило джерело в Центральній виборчій комісії.
“Звіробій вчора нам принесла заяву, що знімається з виборів. Тепер ЦВК має розглянути заяву на засіданні”, – сказав співрозмовник.
У партії “Європейська солідарність”, яка і висунула Звіробій, це пояснили тим, що вони з Русланом Кошулинським ділили 2 місце і ЄС вирішила підтримати “свободівця”, щоб не пройшов соратник Коломойського Олександр Шевченко.
- Довибори у Верховну Раду на 87 окрузі призначили на неділю, 28 березня 2021 року. Потреба в їх проведенні виникла після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).
- По вказаному округу також балотуються представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.
- Центральна виборча комісія (ЦВК) також призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №50.
- Звіробій опинилась під загрозо кримінального переслідування за її відео з Софією Фединою про президента Зеленському, яке розцінили як погрозу його життю.
- 26 жовтня минулого року було оприлюднено відео різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому, що в Луганській області. В той же день в Facebook блогера-волонтера Марусі Звіробій було опубліковано відео, на якому вона і Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку з ветеранами та бійцями.
- “Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було б найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.
- Про те, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через висловлювання нардепа і Звіробій стало відомо 1 листопада 2019.