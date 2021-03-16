Волонтерка Маруся Звіробій знімається з виборів у Верховну Раду у 87 окрузі.

Про це Буквам повідомило джерело в Центральній виборчій комісії.

“Звіробій вчора нам принесла заяву, що знімається з виборів. Тепер ЦВК має розглянути заяву на засіданні”, – сказав співрозмовник.

У партії “Європейська солідарність”, яка і висунула Звіробій, це пояснили тим, що вони з Русланом Кошулинським ділили 2 місце і ЄС вирішила підтримати “свободівця”, щоб не пройшов соратник Коломойського Олександр Шевченко.