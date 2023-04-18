Згідно з оприлюдненими у соціальних мережах секретними даними Пентагону, українські диверсанти атакували російський літак-розвідник ДРЛО а-50, тим самим порушивши наказ.

Про це сповіщає Newsweek.

На сторінках “злитих” надсекретних розвідданих США йдеться про воєнну операцію українських диверсантів у Білорусі, під час якої українські агенти “порушили наказ” не атакувати російський літак дальнього радіолокаційного виявлення. Відтак, літак-розвідник зазнав атаки невеликого безпілотника.

Також у кількох інших документах наведено статистичні дані, відповідно до яких 23% (110 із 474) російських батальйонних угруповань, локалізованих в Україні – “небоєздатні”.

Зазначено, що, згідно із секретною інформацією Пентагону, армія РФ мало просунулася вперед і намагається це ретельно приховати від вищого керівництва. Відтак, з липня 2022 року під час боїв, зосереджених навколо Бахмута, російські армійці відвойовували в середньому 2,7 км на місяць.

ДОВІДКА. Близько тижня тому соцмережами поширилася інформація про витік секретних документів міністерства оборони США, де містилися дані про майбутній українській контрнаступ. Інцидент спричинив хвилю критики, що накрила Пентагон та викликала занепокоєння в Україні та в союзників. #Букви зібрали відомі дані про ситуацію.