Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії включити положення про роумінг до Доповнення 17-3 "Угоди про асоціацію" і дала зелене світло для схвалення двостороннього рішення Україна-ЄС.

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Відтепер українці зможуть не сплачувати додаткові збори за зв’язок під час подорожей Європою, а європейські мандрівники — в Україні. Рада ЄС та Єврокомісія підтримують, щоб Україна приєдналася до вільного роумінгу з ЄС на постійній основі.

Зазначено, що далі очікується схвалення рішення Комітетом асоціації Україна-ЄС у торговельному складі. Крім того, продовжується робота над тим, щоб всі умови для приєднання України до зони Roam like at home були виконані.

“Зараз мільйони українців у ЄС спілкуються з рідними без переплат завдяки Спільній заяві операторів. Нещодавно дію заяви продовжили ще на пів року. Це результат активної роботи команд Мінцифри, НКЕК та мобільних операторів”, – йдеться в дописі.