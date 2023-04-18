Про це інформує пресслужба Мінцифри.
Відтепер українці зможуть не сплачувати додаткові збори за зв’язок під час подорожей Європою, а європейські мандрівники — в Україні. Рада ЄС та Єврокомісія підтримують, щоб Україна приєдналася до вільного роумінгу з ЄС на постійній основі.
Зазначено, що далі очікується схвалення рішення Комітетом асоціації Україна-ЄС у торговельному складі. Крім того, продовжується робота над тим, щоб всі умови для приєднання України до зони Roam like at home були виконані.
“Зараз мільйони українців у ЄС спілкуються з рідними без переплат завдяки Спільній заяві операторів. Нещодавно дію заяви продовжили ще на пів року. Це результат активної роботи команд Мінцифри, НКЕК та мобільних операторів”, – йдеться в дописі.
- Кабінет міністрів України ухвалив проєкт рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі, яким створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.
- 3 лютого під час зустрічі уряду України з єврокомісарами вдалося домовитися про продовження дії доступних тарифів на роумінг в ЄС ще на пів року.
- Українські банки працюватимуть з “банкоматним роумінгом”. У такий спосіб, українці зможуть зняти таку ж кількість готівки в іншому банку, як й у своєму.
- В Україні мобільні оператори розгортають 4G зв’язок для 350 сіл, щоб тисячі українців мали швидкісний мобільний інтернет.