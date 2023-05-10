За даними надсекретних документів американської розвідки, між очільником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та військовим керівництвом Росії "розгортається справжня ворожнеча". Міноборони РФ намагалось придушити критику засновника приватної військової компанії на свою адресу.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

На сторінках “злитих” секретних документів Пентагону йдеться про те, що посадовці Міноборони РФ розглядали можливість запуску публічної кампанії, спрямованої на дискредитацію Пригожина через довірених осіб.

Проте представники відомства висловлювали сумніви щодо успішного ведення інформаційної кампанії, якщо уряд РФ не заборонить Пригожину робити гучні публічні висловлювання. За словами старшого наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії Роба Лі, Пригожин не завжди становив загрозу для Кремля.

“Путін часто використовує конкуруючі угруповання як спосіб збереження влади, проте це наносить неабияку шкоду під час військової операції”, — пояснив аналітик.

У документах наголошується, що російські військові не певні щодо причетності Міноборони РФ до браку боєприпасів у найманців ПВК “Вагнер”. Річ у тім, що снаряди розподілялися через оперативну групу у Бахмуті, а не безпосередньо міністерством.

Водночас відзначається, що у першій половині лютого 2023 року запити “вагнерівців” були виконані, проте не повністю. Окрім цього, посадовці Міністерства оборони запропонували подвоїти постачання боєприпасів найманцям на тлі загострення позиції Пригожина. У відомстві навіть хотіли публічно про це заявити. Крім того, Пригожина викликали на зустріч із Путіним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу 22 лютого.

“Зустріч, ймовірно, стосувалася публічних звинувачень Пригожина і напруженості, що послідувала за цим, у відносинах з Шойгу”, — йдеться в одному з документів.

Перед зустріччю, запланованою на 22 лютого, Пригожин запевняв, що він “благав Путіна дозволити йому продовжити вербувати в’язнів у приватну військову компанію, а також почати набирати іноземців. Натомість очільник Кремля наказав Пригожину звертатись щодо цього питання до Міноборони.