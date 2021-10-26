Про це йдеться у матеріалі американського каналу CNN.

Впродовж останніх років компанія Facebook зіштовхувалася з резонансними розслідуваннями, піар-кампаніями та запитами Конгресу. Однак зараз дітище Марка Цукерберга бореться з поєднанням усього цього. За прогнозами експертів, це може стати найінтенсивнішою та наймасштабнішою кризою у 17-річній історії компанії.

Минулої п’ятниці консорціум із 17 американських ЗМІ розпочав публікацію серії Facebook Papers на основі сотень внутрішніх документів компанії. Вони містили й документи щодо розкриття інформації, наданої Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), а також Конгресу, оприлюднені колишньою адвокатесою Facebook Френсіс Гауген.

Розслідування CNN містить розповіді про те, як скоординовані групи за допомогою Facebook провокували розбрат та насильство, зокрема й 6 січня, коли прихильники експрезидента США Дональда Трампа штурмували Капітолій, а також про проблеми соцмережі у модеруванні вмісту публікацій у деяких неангломовних країнах. Крім того, у розпорядженні журналістів опинилися документи, що свідчать про те, як торговці людьми використовували платформу для експлуатації людей.

Звіти CNN та інших ЗМІ, які входять до консорціуму, є результатом тривалого аналізу діяльності компанії. Раніше американська ділова газета The Wall Street Journal опублікувала серію матеріалів на основі десятків тисяч сторінок внутрішніх документів Facebook.

Публікація газети викликала занепокоєння щодо впливу Instagram на дівчат-підлітків й спровокувала слухання підкомітету Сенату з головою глобальної безпеки Facebook Антігоною Девіс. Адвокатеса Гауген також свідчила перед підкомітетом Сенату. За її словами, “продукти Facebook шкодять дітям, розпалюють розкол і послаблюють нашу демократію”.

“Наразі проблемам Facebook не видно кінця. Члени підкомітету закликали генерального директора Facebook Марка Цукерберга дати свідчення. А в п’ятницю інший колишній співробітник Facebook анонімно подав скаргу на компанію до SEC зі звинуваченнями, подібними до тих, що озвучила Гауген”, – зазначає CNN.

Раніше Facebook вже мав справу зі скандалами щодо підходу до конфіденційності даних, модерації вмісту та конкурентів. Але глобальний витік документів і багато матеріалів на його основі розкривають слабкі місця компанії. Зокрема, виявлені факти стосуються підходу Facebook до боротьби з мовою ворожнечі та дезінформацією, захисту молодих користувачів на своїй платформі. Ба більше, документи свідчать про те, що Facebook навіть здатен точно вимірювати розмір своєї аудиторії.

Перегорнути сторінку

Facebook, своєю чергою, неодноразово намагався дискредитувати Гауген, заявляючи, що її свідчення та звіти про документи хибні.

“В основі цих історій лежить помилкова передумова. Так, ми бізнес, і ми отримуємо прибуток, але думка про те, що ми робимо це, нехтуючи безпекою чи добробутом людей, хибно трактує наші комерційні інтереси, – сказав представник Facebook.

Віцепрезидент компанії з комунікацій Джон Пінетт назвав витік “підбіркою з мільйонів документів Facebook”, яку “на основі яких неможливо зробити справедливі висновки про нас”.

A curated selection out of millions of documents at Facebook can in no way be used to draw fair conclusions about us. Internally, we share work in progress and debate options. Not every suggestion stands up to the scrutiny we must apply to decisions affecting so many people. — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) October 18, 2021

Водночас канал зауважує, що ця відповідь є маніпулятивною. Якщо у Facebook є більше документів, які б могли спростувати оприлюднені дані, чому б їх не опублікувати?

Як повідомляється, тепер Facebook планує провести ребрендинг й змінити назву на тлі хвилі критики.

“Здається, що це спроба перегорнути сторінку, але новий шар фарби не розв’яже основні проблеми, викладені в документах — лише Facebook може це зробити”, – пише CNN.

До прикладу, The Wall Street Journal опублікував матеріал про внутрішні дослідження Facebook щодо мексиканського наркокартелю Cartél Jalisco Nueva Generación. Вважалося, що картель використовує платформу для публікації насильницького контенту та вербування нових членів, використовуючи абревіатуру “CJNG”. Це угрупування було внутрішньо визначеним “небезпечною організацією”, чий вміст слід негайно видалити. Водночас Facebook повідомив журналу, що інвестує у штучний інтелект, щоб посилити контроль над такими групами.

Попри це CNN минулого тижня виявив тривожний контент, пов’язаний зі спільнотою в Instagram, зокрема фотографії зброї, а також фото- та відеопублікації зі сценами стрільби та обезголовлення. Прессекретар компанії підтвердив журналістам, що кілька відео, які виявив CNN, було видалено через порушення політики компанії, і щонайменше одному допису було надіслано попередження.

Гауген припустила, що неспроможність Facebook розв’язувати такі проблеми частково пов’язана з тим, що компанія надає перевагу прибутку над суспільним благами, а в деяких випадках тому, що компанії не вистачає здатності контролювати усі процеси одночасно.

“У Facebook надзвичайно мало персоналу… і це тому, що багато фахівців дивляться на те, що зробив Facebook, і на його небажання брати на себе відповідальність. Люди просто не бажають там працювати”, – сказала Гауген.

За словами представника компанії, Facebook інвестував загалом 13 мільярдів доларів з 2016 року для підвищення безпеки своїх платформ. Для порівняння, минулого року річний дохід компанії перевищив 85 мільярдів доларів, а її прибуток – 29 мільярдів доларів. За словами речника, Facebook має “40 000 людей, які працюють над безпекою на нашій платформі, у тому числі 15 000 людей, які переглядають контент понад 70 мовами, які працюють у більш ніж 20 точках світу”.

“З 2017 року ми знищили понад 150 мереж, які намагалися маніпулювати публічними дебатами, вони виникали у більш ніж 50 країнах, більшість із яких зосереджена за межами США. Ми боремося зі зловживаннями за межами США з тією ж інтенсивністю, що й у США”, – сказав речник.

Проте, документи свідчать, що компанії потрібно зробити набагато більше, щоб боротися з негативним впливом на суспільство, й подолати непередбачувані наслідки безпрецедентного охоплення та інтеграції Facebook у наше повсякденне життя.

Невизначене майбутнє

Тим часом компанія, схоже, швидко втрачає довіру не тільки серед деяких користувачів і регуляторів, але й всередині компанії.

Деякі внутрішні документи демонструють занепокоєння працівників Facebook з приводу дій компанії, зокрема, внутрішня публікація у грудні 2020 року про виснаження команди доброчесності, в якому працівник зазначає: “Останні результати опитування Pulse демонструють зниження впевненості у керівництві компанії”. Зазначимо, що великі компанії часто використовують опитування Pulse, щоб оцінити настрої працівників щодо певних тем.

Ця публікація з’явилася після того, як команду Facebook з питань громадянської доброчесності розпустили після президентських виборів у США, а її персонал призначили на інші посади в компанії.

Гауген розкритикувала цей крок, але віцепрезидент Facebook з питань доброчесності Гай Розен запевнив, що це зробили для того, що “неймовірну роботу, започатковану командою спеціально для виборів, можна було б застосувати ще”.

Минулого четверга незалежна наглядова рада Facebook звинуватила компанію в тому, що вона “неповністю інформує” про деталі програми перехресної перевірки, яка, як повідомляється, звільняла мільйони VIP-користувачів від правил модерування вмісту публікацій.

Водночас є й гарні новини для Facebook: Гауген і команда, яка її підтримує, не мають на меті домагатися закриття компанії. Під час свідчень у Сенаті Гауген неодноразово говорила законодавцям, що була там, тому що вірила в потенціал добра, якщо компанія зможе розв’язати серйозні проблеми. Адвокатеса навіть сказала, що вона знову працюватиме на Facebook, якщо буде така можливість. Вона запропонувала Конгресу надати компанії можливість “оголосити моральне банкрутство, і ми зможемо з’ясувати, як виправити це разом”.

“Найцікавіше, що я виявив, коли читав ці документи, — це те, наскільки надзвичайним є Facebook. Компанія наповнена тисячами тисяч таких, як Френсіс Гаугенс… Які просто намагаються виконувати свою роботу. Вони намагаються зробити Facebook безпечним і корисним, а також найкращою платформою для спілкування”, – сказав професор юридичної школи Гарварду та стратегічний юрисконсульт Гауген Лоуренс Лессінг.

Залишається лише чекати, чи погодиться Facebook бути більш прозорим, адже тільки так він зможе швидше оговтатися від кризи Facebook Papers.