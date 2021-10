Про це йдеться у матеріалі американського каналу CNN.

Впродовж останніх років компанія Facebook зіштовхувалася з резонансними розслідуваннями, піар-кампаніями та запитами Конгресу. Однак зараз дітище Марка Цукерберга бореться з поєднанням усього цього. За прогнозами експертів, це може стати найінтенсивнішою та наймасштабнішою кризою у 17-річній історії компанії.

Минулої п’ятниці консорціум із 17 американських ЗМІ розпочав публікацію серії Facebook Papers на основі сотень внутрішніх документів компанії. Вони містили й документи щодо розкриття інформації, наданої Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), а також Конгресу, оприлюднені колишньою адвокатесою Facebook Френсіс Гауген.

Розслідування CNN містить розповіді про те, як скоординовані групи за допомогою Facebook провокували розбрат та насильство, зокрема й 6 січня, коли прихильники експрезидента США Дональда Трампа штурмували Капітолій, а також про проблеми соцмережі у модеруванні вмісту публікацій у деяких неангломовних країнах. Крім того, у розпорядженні журналістів опинилися документи, що свідчать про те, як торговці людьми використовували платформу для експлуатації людей.

Звіти CNN та інших ЗМІ, які входять до консорціуму, є результатом тривалого аналізу діяльності компанії. Раніше американська ділова газета The Wall Street Journal опублікувала серію матеріалів на основі десятків тисяч сторінок внутрішніх документів Facebook.

Публікація газети викликала занепокоєння щодо впливу Instagram на дівчат-підлітків й спровокувала слухання підкомітету Сенату з головою глобальної безпеки Facebook Антігоною Девіс. Адвокатеса Гауген також свідчила перед підкомітетом Сенату. За її словами, “продукти Facebook шкодять дітям, розпалюють розкол і послаблюють нашу демократію”.

Раніше Facebook вже мав справу зі скандалами щодо підходу до конфіденційності даних, модерації вмісту та конкурентів. Але глобальний витік документів і багато матеріалів на його основі розкривають слабкі місця компанії. Зокрема, виявлені факти стосуються підходу Facebook до боротьби з мовою ворожнечі та дезінформацією, захисту молодих користувачів на своїй платформі. Ба більше, документи свідчать про те, що Facebook навіть здатен точно вимірювати розмір своєї аудиторії.

Facebook, своєю чергою, неодноразово намагався дискредитувати Гауген, заявляючи, що її свідчення та звіти про документи хибні.

Віцепрезидент компанії з комунікацій Джон Пінетт назвав витік “підбіркою з мільйонів документів Facebook”, яку “на основі яких неможливо зробити справедливі висновки про нас”.

A curated selection out of millions of documents at Facebook can in no way be used to draw fair conclusions about us. Internally, we share work in progress and debate options. Not every suggestion stands up to the scrutiny we must apply to decisions affecting so many people.

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) October 18, 2021