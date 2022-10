Про це повідомляє пресслужба Данського енергетичного агентства у Twitter.

“Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що на трубопроводі “Північний потік – 2″ досягнуто стабільного тиску. Це свідчить про те, що викид газу на цьому газопроводі припинився”, – заявили в компанії.

Nord Stream 2 AG selskabet har informeret Energistyrelsen om, at der nu synes at være opnået et stabilt tryk på NS2 A-rørledningen. Dette tyder således på, at udblæsningen af gas er tilendebragt på denne rørledning.

— Energistyrelsen (@Energistyr) October 1, 2022