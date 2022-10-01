Про це повідомляє пресслужба Данського енергетичного агентства у Twitter.

“Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що на трубопроводі “Північний потік – 2″ досягнуто стабільного тиску. Це свідчить про те, що викид газу на цьому газопроводі припинився”, – заявили в компанії.

Nord Stream 2 AG selskabet har informeret Energistyrelsen om, at der nu synes at være opnået et stabilt tryk på NS2 A-rørledningen. Dette tyder således på, at udblæsningen af gas er tilendebragt på denne rørledning. — Energistyrelsen (@Energistyr) October 1, 2022

Центральне розвідувальне управління США кілька тижнів тому попередило Німеччину про можливі атаки на газопроводи в Балтійському морі. У вівторок повідомили про витік газу з російських трубопроводів, що ведуть до Німеччини. В Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.

Також видання SVT з посиланням на сейсмологів зазначало, що фахівці з Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи. Вони пролунали там, де якраз сталися витоки. Перший з них стався 26 вересня о 18:04 за Києвом, а другий вночі, о 1:03.

Інцидент трапився якраз напередодні запуску Baltic Pipe, що транспортує газ із Норвегії до Польщі. Варшава у такий спосіб має намір диверсифікувати постачання з Росії, а Матеуш Моравецький вже заявив, що епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується.