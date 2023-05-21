Витік секретних даних Пентагону: Тейшейра міг передавати інформацію іноземцям

Джерело: Washington Post.

Як зазначили у прокуратурі, керівництво Джека Тейшейру, якого звинувачують у розголошенні секретних військових документів, неодноразово висловлювало йому занепокоєння щодо обробки, перегляду та зберігання ним секретної інформації.

Посадовці відзначають, що одна з груп, де він ділився секретною інформацією, налічувала понад 150 користувачів. Серед них була “низка осіб, які стверджували, що проживають в інших країнах” і чиї облікові записи ведуть до іноземних інтернет-адрес.

Крім того, прокуратури також опублікували інформацію про онлайн-чати, в яких Тейшейра хвалився тим, скільки секретних даних він знає та якою поділився, і розуміє потенційні правові наслідки своїх дій.