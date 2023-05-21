Витік секретних даних Пентагону: Тейшейра міг передавати інформацію іноземцям

Джерело: Washington Post.
Як зазначили у прокуратурі, керівництво Джека Тейшейру, якого звинувачують у розголошенні секретних військових документів, неодноразово висловлювало йому занепокоєння щодо обробки, перегляду та зберігання ним секретної інформації.
Посадовці відзначають, що одна з груп, де він ділився секретною інформацією, налічувала понад 150 користувачів. Серед них була “низка осіб, які стверджували, що проживають в інших країнах” і чиї облікові записи ведуть до іноземних інтернет-адрес.
Крім того, прокуратури також опублікували інформацію про онлайн-чати, в яких Тейшейра хвалився тим, скільки секретних даних він знає та якою поділився, і розуміє потенційні правові наслідки своїх дій.
Довідка. У Twitter та Telegram з’явилися секретні документи із детальним описом планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Одразу ж після витоку Пентагон розпочав розслідування.
Тоді військові заявили, що опубліковані документи, ймовірно, були дещо змінені в окремих частинах. Зокрема, у документах змінились дані щодо втрат. Так, з українського боку описано вищу кількість полеглих бійців, тоді як з боку РФ – кількість занижено у десять разів. Тому, припускається, що зміни свідчать про спробу дезінформації з боку Росії.
За даними української розвідки, серед “злитих” секретних документів про український контрнаступ присутні сфабриковані Росією цифри з відкритих джерел.
Водночас у Сполучених Штатах вважають, що до витоку секретних американських військових документів щодо підготовки до весняного контрнаступу України причетна Росія.
Нагадаємо, що документи підтверджують те, що американська розвідка на найвищому рівні проникла в російські військові відомства і може отримувати інформацію стосовно щоденних рішень по Україні.
Фахівці Інституту вивчення війни зауважили, що у Росії до цієї новини поставились з тривогою та страхом.
Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів. Однак, як заявили офіційні особи США, розслідування перебуває на початковій стадії, і ті, хто його проводять, не виключають варіанта, що за витоком даних стоять “проросійські сили”.
Водночас 13 квітня у матеріалі The Washington Post йшлося, що до витоку секретних документів США таки може бути причетним молодий співробітник військової бази, який опублікував таємні дані, оскільки вважав, що “уряд приховує правду від народу”.
13 квітня ФБР затримало 21-річного Джека Тейшейру — військовослужбовця Національної гвардії США, за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США.
- Американська розвідка розглянула чотири можливі сценарії розвитку повномасштабної російсько-української війни. Серед них були й смерті російського та українського президентів.
- За інформацією ЗМІ, у таємних документах США, які були “злиті” у соцмережі, мовилось зокрема про те, що Єгипет хотів таємно постачати Росії ракети.
- Пентагон намагався стримати наслідки оприлюднення надсекретних розвідданих про війну в Україні, а також іншої конфіденційної інформації з Азії та Близького Сходу.