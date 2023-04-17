Витік секретних даних США вказує на шпигунство чотирьох китайських повітряних куль – WP

В оприлюднених секретних даних Пентагону зазначається, що розвідувальні служби США знали про чотири китайські повітряні кулі-шпигуни.

Про це мовиться в матеріалі The Washington Post.

Зазначено, що раніше ЗМІ повідомляли лише про три китайські аеростати-шпигуни: Killeen-23, Bulger-21 і Accardo-21. Першим був помічений Killeen-23, який пролетів над США. Він оснащений безліччю датчиків та антен, які американський уряд не зміг встановити більш ніж через тиждень після його збиття. Про це йдеться в одному з низки документів, які, як підозрюється, “злив” у Discord Джек Тейшейра.

Водночас, в оприлюднених даних міститься нова інформація про ще одну повітряну кулю, яка була помічена над авіаносною ударною групою США. Жоден з документів не містить її назви чи дати польоту.

Згідно з урядовою інформацією, авіаносна ударна група “Німіц” локалізувалася в західній частині Тихого океану в січні і лютому. У лютому ж уряд сповістив Конгрес про кілька попередніх вторгнень китайських шпигунських аеростатів у повітряний простір США, в тому числі поблизу Техасу, Флориди, Гаваїв і Гуаму.

Наголошено, що міністерство оборони відмовилося дати коментар щодо польоту авіаносної ударної групи.

Нагадаємо, що китайська повітряна куля, що в лютому була збита над територією США, зібрала розвіддані з низки секретних американських військових об’єктів, попри спроби адміністрації Джо Байдена перешкодити такому сценарію.

Зауважимо, що розвідувальне співтовариство США пов’язало збитий 4 лютого китайський аеростат з масштабною програмою стеження, яку проводить КНР. Такі кулі вже багато років збирають інформацію про військові об’єкти в різних країнах і регіонах, які становлять для КНР стратегічний інтерес.

10 лютого американські військові збили “невідомий летючий об’єкт” за наказом президента Джо Байдена. Об’єкт становив загрозу цивільній авіації.

Вже у березні офіційні особи США зазначили, що обладнання в портах США може становити ризик стеження або саботажу, наголошують посадовці. Натомість Китай стверджує, що занепокоєння викликане “параноєю”.

Своєю чергою, глава внутрішньої розвідки Німеччини Томас Халденванг висловив побоювання, що Китай розширює свою шпигунську діяльність проти Берліна.