Керівництво Джека Тейшейру, якого звинувачують у розголошенні секретних військових документів, неодноразово висловлювало внутрішні занепокоєння щодо його обробки, перегляду та зберігання секретної інформації.

Джерело: AP.

17 травня прокурори оприлюднили відповідні заяви в судових документах, закликаючи залишити Джека Тейшейру за ґратами, поки він очікує суду у справі, пов’язаній з найбільш серйозним витоком розвідданих за минулі роки. Очікується, що 19 травня суддя заслухає додаткові аргументи щодо клопотання прокуратури про затримання та винесе постанову.

Тейшейра звинувачується в тому, що він поширював секретні документи про головні питання національної безпеки в чаті на Discord. Наразі він ще не заявив про визнання провини.

У своїй заяві прокурори повідомили судді, що Тейшейра продовжував розкривати документи навіть після того, як минулого року керівництво два рази попереджало його про “діяння, які стосуються секретної інформації”.

У вересневій записці 102-го відділу розвідки ВПС Національної гвардії, яку прокурори подали до суду, мовиться, що Тейшейру спіймали, як він записував секретну інформацію розвідки. Тоді він отримав попередження більше не робити нотаток у будь-якій формі щодо секретної розвідувальної інформації.

В іншій записці від кінця жовтня говориться, що керівнику було повідомлено, що Тейшейра “імовірно ігнорував наказ про припинення глибокого занурення в розвідувальну інформацію”, виданий йому місяць тому. У записці зазначено, що Тейшейра був присутній на зустрічі та ставив “дуже конкретні запитання”. Йому знову вказали зосередитися на своїй роботі, а не на “глибокому зануренні” в секретну інформацію розвідки.

Одначе, у третій записці від лютого наголошується, що Тейшейру знову спіймали за переглядом інформації, “яка не була пов’язана з його основним обов’язком, а була пов’язана зі сферою розвідки”. Тейшейра “раніше закликали зосередитися на своїх кар’єрних обов’язках і не шукати даних розвідки”.

“Відповідач навіть продовжував ділитися інформацією зі своїми онлайн-партнерами, нехтуючи цими застереженнями та вживаючи подальших зусиль, щоб приховати свою протиправну поведінку”, — написали прокурори.

У попередніх судових протоколах прокуратура показала, що Тейшейра зберігав склад зброї до свого арешту та мав історію “жорстоких і тривожних зауважень”.

Читайте також: «Злив» секретних документів Пентагону: бажання проявити себе перед друзями в Інтернеті стало новим видом витоку інформації — WP

Схоже, що витік документів містить деталі допомоги США та НАТО Україні та оцінки розвідки США щодо союзників США, які можуть погіршити відносини з цими країнами. Деякі показують у реальному часі деталі бойових позицій України та Росії за лютий і березень, а також точну кількість бойового спорядження, яке було втрачено та щойно надійшло в Україну від її союзників.

Довідка. У Twitter та Telegram з’явилися секретні документи із детальним описом планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Одразу ж після витоку Пентагон розпочав розслідування.

Тоді військові заявили, що опубліковані документи, ймовірно, були дещо змінені в окремих частинах. Зокрема, у документах змінились дані щодо втрат. Так, з українського боку описано вищу кількість полеглих бійців, тоді як з боку РФ – кількість занижено у десять разів. Тому, припускається, що зміни свідчать про спробу дезінформації з боку Росії.

За даними української розвідки, серед “злитих” секретних документів про український контрнаступ присутні сфабриковані Росією цифри з відкритих джерел.

Водночас у Сполучених Штатах вважають, що до витоку секретних американських військових документів щодо підготовки до весняного контрнаступу України причетна Росія.

Нагадаємо, що документи підтверджують те, що американська розвідка на найвищому рівні проникла в російські військові відомства і може отримувати інформацію стосовно щоденних рішень по Україні.

Фахівці Інституту вивчення війни зауважили, що у Росії до цієї новини поставились з тривогою та страхом.

Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів. Однак, як заявили офіційні особи США, розслідування перебуває на початковій стадії, і ті, хто його проводять, не виключають варіанта, що за витоком даних стоять “проросійські сили”.

Водночас 13 квітня у матеріалі The Washington Post йшлося, що до витоку секретних документів США таки може бути причетним молодий співробітник військової бази, який опублікував таємні дані, оскільки вважав, що “уряд приховує правду від народу”.

13 квітня ФБР затримало 21-річного Джека Тейшейру — військовослужбовця Національної гвардії США, за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США.