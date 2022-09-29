Про це повідомило Bloomberg.

Німецький уряд оцінив, що внаслідок викидів в атмосферу потрапило близько 300 тисяч тонн метану. Кількість одного з найпотужніших парникових газів матиме такий же вплив, як близько 5 мільйонів автомобілів у США за 20 років.

Вважається, що причиною аварії стали навмисні пошкодження. З такою заявою виступили НАТО, Данія, а поліція Швеції розпочала розслідування з кваліфікацією про можливу диверсію. В Європі припускають, що саботаж міг стати причиною витоків газу. Незадовго до них було зафіксовано вибухи.

“Північний потік” було зупинено ще до того, як сталася аварія, а “Північний потік-2” не запускався взагалі. Але всередині труб містився природний газ під тиском, де переважну більшість становив метан. На трубопроводах немає механізмів стримування, тому весь вміст труб, ймовірно, витече.

Протягом 20 років, коли метан перебуває в атмосфері, він має в 84 рази більшу теплову здатність, ніж вуглекислий газ. Після цього періоду він швидко розкладається.

Щоб оцінити вплив витоку метану на клімат, зазвичай, вчені перетворюють метан в еквівалент CO2. Фахівці використовують коефіцієнт потенціалу глобального потепління за 20 років або помножують потенціал впливу викидів на збільшення глобального потепління впродовж 100 років.

За останнім методом у Німеччині підрахували, що витік дорівнює приблизно 1% загальних викидів країни. Данське енергетичне агенство заявило, що викиди метану будуть становити близько 32% річних викидів парникових газів країни.

Здебільшого витоки трапилися у винятковій економічній зоні Данії. Два з трьох витоків відбулися поблизу острова Борнхольм у Балтійському морі. Чиновники заявили, що більше як половина газу вже витекла в море, а залишок газу витече впродовж тижня.

Зазначимо, що 29 вересня стало відомо про четвертий витік газу.