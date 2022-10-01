У програмі ООН із питань довкілля вважають, що витоки на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі можуть спричинити найбільший в історії викид метану.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що дослідники з організації GHGSat розповіли, що швидкість витоку лише в одному з чотирьох місць розриву газогону становить 22 920 кілограмів на годину. Це еквівалентно спалюванню близько 285 тисяч кілограмів вугілля щогодини.

“Цей показник дуже високий, особливо якщо врахувати, що минуло чотири дні після першого розриву”, — сказали в GHGSat.

Раніше Центральне розвідувальне управління США кілька тижнів тому попередило Німеччину про можливі атаки на газопроводи в Балтійському морі. У вівторок повідомили про витік газу з російських трубопроводів, що ведуть до Німеччини. В Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.

Також видання SVT з посиланням на сейсмологів зазначало, що фахівці з Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи. Вони пролунали там, де якраз сталися витоки. Перший з них стався 26 вересня о 18:04 за Києвом, а другий вночі, о 1:03.

Інцидент трапився якраз напередодні запуску Baltic Pipe, що транспортує газ із Норвегії до Польщі. Варшава у такий спосіб має намір диверсифікувати постачання з Росії, а Матеуш Моравецький вже заявив, що епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується.

1 жовтня компанія-оператор російського “Північного потоку” повідомила данському енергетичному агентству, що на газопроводі витік газу припинився.