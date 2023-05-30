У британській розвідці зауважили, що витрати РФ на війну проти України майже напевне залишаються високими, що створює тиск на державний бюджет країни-агресорки.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

25 травня Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив, що військові витрати Росії зросли на 9,2% у 2022 році, тобто до 86,4 мільярда доларів.

За оцінками SIPRI, це становить 4,1% валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії.

Проте, зауважили у розвідці, реальні фінансові витрати Кремля на війну залишаються невизначеними через збільшення використання секретних статей бюджету, насамперед з лютого 2022 року, та відсутність прозорості.

Фахівці резюмували, що Росія лише нещодавно відновила публікацію розбивки основних видатків після призупинення цього в травні 2022 року.

“Майже напевно, що військові витрати залишаються високими, і це створює тиск на фінанси російського уряду”, – наголосили експерти.