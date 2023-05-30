Джерело: Twitter міноборони Великої Британії
25 травня Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив, що військові витрати Росії зросли на 9,2% у 2022 році, тобто до 86,4 мільярда доларів.
За оцінками SIPRI, це становить 4,1% валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії.
Проте, зауважили у розвідці, реальні фінансові витрати Кремля на війну залишаються невизначеними через збільшення використання секретних статей бюджету, насамперед з лютого 2022 року, та відсутність прозорості.
Фахівці резюмували, що Росія лише нещодавно відновила публікацію розбивки основних видатків після призупинення цього в травні 2022 року.
“Майже напевно, що військові витрати залишаються високими, і це створює тиск на фінанси російського уряду”, – наголосили експерти.
- Державна газова компанія РФ “Газпром”, що є опорою російської економіки, оголосила 23 травня, що її прибуток за 2022 рік впав більш ніж на 40%, заявивши відтак, що не виплачуватиме дивіденди за весь рік.
- Іноземні інвестори, які вийшли з російського ринку, за рік вивели з РФ близько 36 мільярдів доларів, продавши бізнес, зазначив начальник аналітичного управління банку БКФ РФ Максим Осадчий.