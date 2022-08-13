Пошкодження Збройними силами України мостів у Херсонській області значно обмежило можливість російських окупантів постачати до регіону боєзапаси. Тобто, надалі витривалість сил окупантів на Херсонщині залежатиме від того скільки боєзапасів вони встигли привезти в регіон до пошкодження мостів.

Про це йдеться у повідомленні розвідки Великої Британії.

Британські розвідники зауважили, що два основні автомобільні мости, які забезпечували доступ до окупованої частини Херсонщини на західному березі Дніпра, зараз, ймовірно, не використовуються для перевезення воєнної техніки та боєзапасів.

Також українські високоточні удари завдані 10 серпня, ймовірно, зробили переправу через Дніпро в Новій Каховці непридатною для проїзду важкої військової техніки.

Зазначається, що на даний час Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автодорожнього мосту, який, ймовірно, залишається структурно підірваним.

Минулого тижня ЗСУ також завдали удару по магістральному залізничному мосту під Херсоном. З кінця липня 2022 року Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання військових.

Навіть якщо Росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони залишаться ціллю для ЗСУ. На даний час наземне постачання для кількох тисяч російських військових, які перебувають на окупованій частині Херсонщини на західному березі, майже напевно залежить лише від двох понтонних пунктів переправи.

Оскільки ланцюжок постачання російських загарбників значно обмежений, розмір будь-яких запасів, які Росії вдалося створити на західному березі, ймовірно, буде ключовим фактором витривалості їхніх сил.