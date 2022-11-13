Клієнти почали масово вилучати кошти з Crypto.com на вихідних після того, як глава компанії Кріс Маршалек заявив, що криптовалютна біржа неправильно обробила транзакцію на суму близько 400 мільйонів доларів.

Про це пише WSJ.

Маршалек повідомив у Twitter, що переказ був помилково відправлений на обліковий запис іншої біржі. Передача великої порції етеру, популярної криптовалюти, відбулася 21 жовтня, але про це стало відомо після того, як користувачі Twitter позначили передачу як незвичайну на основі загальнодоступних записів транзакцій блокчейну.

Занепокоєння щодо сінгапурської компанії Crypto.com поширилося в Інтернеті на вихідних, і відомі фігури цифрової валюти націлилися на компанію. Криптовалютні трейдери перебувають на межі після швидкого краху FTX – одна з найбільш надійних бірж збанкрутувала протягом тижня.

Вартість власної криптовалюти Crypto.com у неділю впала приблизно на 20% порівняно з попередніми 24 годинами та торгувалась близько 6 центів за штуку.

Представник Crypto.com зауважив, що рівень активності на платформі вищий, зазначивши, що її активи повністю відповідають депозитам клієнтів. “Коливання активності депозитів і зняття коштів не впливають на рівень наших послуг”, — додав він.

Crypto.com — біржа середнього розміру. Протягом останнього року намагалася підвищити свій авторитет серед роздрібних інвесторів. Наприкінці 2021 року спонсорувала арену, яка є домом для Леброна Джеймса та Лос-Анджелес Лейкерс, перейменувавши її на Crypto.com Arena від Staples Center. Цього року також показала свою першу рекламу на Суперкубок і є глобальним партнером Формули-1.

Трансакція, яка викликала занепокоєння щодо Crypto.com, передбачала передачу 320 000 етерів — або токена на суму приблизно 400 мільйонів доларів на той час — на гаманець, пов’язаний з криптобіржею Gate.io 21 жовтня.

Маршалек повідомив, що передача мала бути “переміщенням на нову адресу холодного сховища”, але була відправлена ​​на зовнішню адресу обміну. Він запевнив, що компанія співпрацювала з Gate.io, щоб повернути кошти назад.

https://t.co/pFc4Pz9nFR proceeded to withdraw the funds back to its cold wallets over the following days. The entirety of ETH was successfully withdrawn by https://t.co/pFc4Pz9nFR and returned to our cold storage. — Kris | Crypto.com (@kris) November 13, 2022

Після того, як минулого тижня почалися проблеми з FTX, низка криптовалютних бірж, включаючи Crypto.com, пообіцяли публікувати підтвердження своїх резервів прозоро. Це дозволяє користувачам перевірити, чи їхні власні активи забезпечені резервами біржі.

Нагадаємо, що найбільша криптовалютна біржа Binance, яка 8 листопада повідомила про намір придбати FTX, врятувавши конкурента, після ретельної перевірки фінансового стану біржі передумала та заявила , що не зможе нічим допомогти

Як наслідок FTX збанкрутувала, поставивши крапку у конфлікті між двома найбагатшими та найвпливовішими гігантами криптосвіту.

Втім, багатьох турбує питання, чому FTX просто не може повернути клієнтам їхні гроші?

Річ у тім, що в класичних бірж проблеми з поверненням клієнтських коштів виникають рідко. Зазвичай вони виступають посередниками в ланцюжку володіння активами, беручи за це невеликий відсоток.

Однак, навіть якщо всі клієнти одночасно захочуть вивести кошти, це не повинно призвести до банкрутства, адже всі зобов’язання перед клієнтами забезпечені конкретними активами цих клієнтів на рахунках біржі.

У підсумку, враховуючи масштаб подій, які відбуваються в криптосвіті, слід очікувати, що наслідки краху FTX продовжать впливати на весь ринок.

Зараз засновник FTX Сем Бенкмен-Фрід прагне зібрати пакет порятунку на суму у 9,4 мільярда доларів. Він заявив, що вивчає всі варіанти, аби врятувати біржу.

10 листопада стало відомо, що венчурна компанія Sequoia є першою, але, ймовірно, не останньою, яка визнала криптобіржу FTX – інвестицією з нульовим капіталом.

Припускається, що попереду на індустрію чекає низка нових гучних банкрутств, а разом з ними — оновлення мінімумів котирувань криптовалют.