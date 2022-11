Про це пише WSJ.

Маршалек повідомив у Twitter, що переказ був помилково відправлений на обліковий запис іншої біржі. Передача великої порції етеру, популярної криптовалюти, відбулася 21 жовтня, але про це стало відомо після того, як користувачі Twitter позначили передачу як незвичайну на основі загальнодоступних записів транзакцій блокчейну.

Занепокоєння щодо сінгапурської компанії Crypto.com поширилося в Інтернеті на вихідних, і відомі фігури цифрової валюти націлилися на компанію. Криптовалютні трейдери перебувають на межі після швидкого краху FTX – одна з найбільш надійних бірж збанкрутувала протягом тижня.

Вартість власної криптовалюти Crypto.com у неділю впала приблизно на 20% порівняно з попередніми 24 годинами та торгувалась близько 6 центів за штуку.

Представник Crypto.com зауважив, що рівень активності на платформі вищий, зазначивши, що її активи повністю відповідають депозитам клієнтів. “Коливання активності депозитів і зняття коштів не впливають на рівень наших послуг”, — додав він.

Crypto.com — біржа середнього розміру. Протягом останнього року намагалася підвищити свій авторитет серед роздрібних інвесторів. Наприкінці 2021 року спонсорувала арену, яка є домом для Леброна Джеймса та Лос-Анджелес Лейкерс, перейменувавши її на Crypto.com Arena від Staples Center. Цього року також показала свою першу рекламу на Суперкубок і є глобальним партнером Формули-1.

Трансакція, яка викликала занепокоєння щодо Crypto.com, передбачала передачу 320 000 етерів — або токена на суму приблизно 400 мільйонів доларів на той час — на гаманець, пов’язаний з криптобіржею Gate.io 21 жовтня.

Маршалек повідомив, що передача мала бути “переміщенням на нову адресу холодного сховища”, але була відправлена ​​на зовнішню адресу обміну. Він запевнив, що компанія співпрацювала з Gate.io, щоб повернути кошти назад.

https://t.co/pFc4Pz9nFR proceeded to withdraw the funds back to its cold wallets over the following days. The entirety of ETH was successfully withdrawn by https://t.co/pFc4Pz9nFR and returned to our cold storage.

— Kris | Crypto.com (@kris) November 13, 2022