В енергосистемі все ще зберігається значний дефіцит потужності, до всіх обленерго доведені знижені ліміти споживання на всю добу.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Відтак, споживання електроенергії лишається на рівні вчорашнього дня. У компанії зазначили, що виведений в аварійний ремонт один з блоків на тепловій електростанції призвів до зменшення загальних обсягів виробництва електроенергії.

За даними “Укренерго”, у прифронтових районах Донецької області є пошкодження у мережах оператора системи передачі.

Своєю чергою, гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко зазначив, що завдяки тому, що енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час російських атак підстанції вдалося дещо збільшити генерацію в системі.

За даними ДТЕК, сьогодні, 21 січня, Київ має обмеження споживання електроенергії – вдень 927 МВт, вночі 615 МВт; Київська область – вдень 663 МВт/вночі 567 МВт; Одеська область – вдень 568 МВт/вночі 416 МВт; Дніпропетровська область – вдень 1123 МВт/вночі 1122 МВт.

У ДТЕК наголосили, що такі ліміти дозволяють застосувати на Одещині графіки стабілізаційних відключень з 7:00 до 24:00, а також застосувати графіки стабілізаційних відключень в інших згаданих регіонах – цілодобово.