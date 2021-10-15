На іспанському острові Ла-Пальма стався найпотужніший землетрус з початку виверження вулкана Камбре-В'єха від 19 вересня. Сотні людей покидають острів.

Про це повідомила іспанська газета El Pais.

Як сповіщалося, 19 вересня, на іспанському острові Ла-Пальма почалося виверження вулкану Камбре-В’єха. Іспанська влада оголосила евакуацію людей на острові, оскільки сейсмологи попередили про ймовірність сильних поштовхів землетрусу, що можуть спровокувати потужне виверження лави.

В четвер вранці, 14 жовтня, на острові стався землетрус. За даними Національного географічного інституту Іспанії (IGN), стихійне лихо було зафіксовано на глибині 37 км, а магнітуда становила 4,5. Це був найпотужніший землетрус з початку виверження вулкана.

Так, близько 300 мешканців острова Ла-Пальма евакуювали через поширення лави вулкану Камбре-В’єха.

Загалом, з 19 вересня потоки лави знищили 1500 будівель й охопили 600 гектарів землі. Понад 6000 людей евакуйовано.

Потоки також охопили плантації бананів та авокадо, життєво необхідних для економіки острова.

А 10 жовтня відбувся частковий обвал конуса кратера вулкана Камбре-В’єха. Унаслідок цього з його схилів почали скочуватися брили розпеченої лави, розміром з триповерховий будинок.