Про це повідомляє NASA.
Джим Гарвін, головний науковий співробітник Центру космічних польотів імені Годдарда, розповів, що виверження вивільнило енергії більше, ніж ядерний вибух в Японії. Попередня оцінка була еквівалентна десь від 4 до 18 мегатонн у тротиловому еквіваленті. Для порівняння виверження вулкана Сент-Хеленс в 1980 вивільнило 24 мегатонни енергії. Водночас одна з найбільших вулканічних подій в історії в Кратау у 1883 році становила 200 мегатонн.
Внаслідок виверження вулканічний попіл піднявся в атмосферу на висоту до 40 кілометрів. Також хвилі цунамі заввишки до 15 метрів звалилися на частини архіпелагу, зокрема на головний острів тихоокеанської держави. Вулканічна хмара розповсюдилася на всі 170 островів країни. Подія торкнулася стотисячного населення.
Цунамі забрало життя трьох осіб, двоє вважаються зниклими безвісти, зазначив координатор ООН Фіджі Джонатана Вейтча. Крім того, після виверження тихоокеанська держава Тонга виявилася частково затопленою.
- Нагадаємо, цунамі, викликане гігантським підводним виверженням вулкана, наринуло на тихоокеанську країну Тонга. Хвилі заввишки понад метр досягли берега, розташованого в 60 км від епіцентру виверження.
- Влада острівної країни вже назвала це стихійне лихо “безпрецедентною катастрофою”. Перші рейси безконтактної допомоги з Австралії та Нової Зеландії прибули для допомоги населенню островів.
- В Японії влада проводила евакуацію населення через загрозу цунамі після виверження підводного вулкана в королівстві Тонга. Всього наказ отримали 229 239 жителів із 55 муніципалітетів.