Виверження підводного вулкана неподалік від Королівства Тонга виявилося потужнішим в сотні разів за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму. Ударні хвилі обігнули планету двічі.

Про це повідомляє NASA.

Джим Гарвін, головний науковий співробітник Центру космічних польотів імені Годдарда, розповів, що виверження вивільнило енергії більше, ніж ядерний вибух в Японії. Попередня оцінка була еквівалентна десь від 4 до 18 мегатонн у тротиловому еквіваленті. Для порівняння виверження вулкана Сент-Хеленс в 1980 вивільнило 24 мегатонни енергії. Водночас одна з найбільших вулканічних подій в історії в Кратау у 1883 році становила 200 мегатонн.

Внаслідок виверження вулканічний попіл піднявся в атмосферу на висоту до 40 кілометрів. Також хвилі цунамі заввишки до 15 метрів звалилися на частини архіпелагу, зокрема на головний острів тихоокеанської держави. Вулканічна хмара розповсюдилася на всі 170 островів країни. Подія торкнулася стотисячного населення.

Цунамі забрало життя трьох осіб, двоє вважаються зниклими безвісти, зазначив координатор ООН Фіджі Джонатана Вейтча. Крім того, після виверження тихоокеанська держава Тонга виявилася частково затопленою.