Втеча цивільного населення з Херсону та вивезення окупантами реліквій і пам’ятників свідчать про наміри російських загарбників прискорити свій вихід з Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

У розвідці зазначили, що 27 жовтня призначений Росією гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що наразі Херсон покинули понад 70 тисяч осіб.

Також 26 жовтня він заявив, що Росія вивезла останки відомого російського державного діяча XVIII століття князя Григорія Потьомкіна з його гробниці в кафедральному соборі Херсона на схід від Дніпра.

Варто зазначити, що у російській національній ідентичності Потьомкін тісно пов’язаний із завоюванням Росією українських земель у XVIII столітті та підкреслює вагу, яку Путін майже напевно надає історичному виправданню повномасштабного вторгнення.

“Це символічне вивезення Потьомкіна та втеча цивільного населення, ймовірно, випереджає намір Росії прискорити вихід із цього регіону”, – наголосили у британській розвідці.

Варто зазначити, що з тимчасово окупованого Херсону окупанти продовжують вивозити пам’ятники. 26 жовтня стало відомо про те, що російські загарбники викрали пам’ятник Григорію Потьомкіну.

Також раніше повідомлялося, що у Херсоні окупанти демонтували пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову. Деякі місцеві жителі припускали, що це пов’язано з так званою “евакуацією” на лівий берег Дніпра.