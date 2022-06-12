За даними міжнародної групи науковців та експертів із цифрових технологій, які відстежують крадіжки, група спеціалістів контрабандою вивозить цінні історичні артефакти з України в Росію.

Про це інформує британське видання The Guardian.

“Зараз є дуже вагомі докази, що це цілеспрямований російський крок, з конкретними картинами та орнаментами, націленими та вивезеними до Росії”, — сказав Браян Деніелс, антрополог, який працює з археологами, істориками та фахівцями з цифрових зображень.

З лабораторії в американському штаті Вірджинія Деніелс і його колеги спостерігали за пограбуванням і знищенням культурних об’єктів з моменту початку вторгнення 24 лютого і виявляли закономірності в злочинах.

Сліди крадіжок значною мірою зосереджені на дорогоцінному скіфському золоті. Це цінні старовинні філігранні вироби, на яких часто зображені тварини. Вони були вироблені племенами району Центральної Азії та Східної Європи, колись відомих як Скіфія.

“Ці предмети візуально приголомшливі, і зараз є так багато повідомлень про крадіжки, що очевидно, що це стратегія”, — сказав Деніелс. “Українці, звісно, ​​також дуже хочуть, щоб ми встановили список викрадачів”.

Деніелс сказав, що важко зрозуміти, чи була грошова оцінка найважливішим фактором для росіян, чи об’єкти були обрані за їхню культурну значимість. Є ймовірність, що все це є частиною підриву ідентичності України як окремої країни, натякаючи на законне право власності Росії на всі їхні експонати”.