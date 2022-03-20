Очільниця департаменту культури Київської міської державної адміністрації Яна Барінова заявила, що її незаконно звільнили, коли вона вивозила свою 13-річну дочку. За її словами, у документі відсутні правові підстави та причини звільнення, немає юридичного обґрунтування.

Про це Яна Барінова розповіла у Facebook.

Барінова – мати-одиначка тринадцятирічної дочки. На час війни робота проходила в дистанційному форматі, і очільниця департаменту культури КМДА, за її словами, розв’язувала нагальні питання культури та гуманітарних потреб у час війни. В якийсь момент вона вивезла свою дочку в безпечне місце, але планувала повернення в Київ.

Але Яну Барінову звільнили, і причини цьому вона так і не розуміє.

“Раптом, але очікувано, ти дізнаєшся, що звільнена. Так, Розпорядженням № 152 від 18.03.2022 року. На підставі доповідної записки заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентина Мондриевского від 18.03.2022 року. Зміст мені не відомий. І це не може бути підставою звільнення. З моменту мого вступу на посаду і до сьогодні у керівництва не виникало жодних управлінських зауважень ні до мене, як до керівника Департаменту, ні до ефективності та продуктивності діяльності усієї муніципальної мережі у сфері культури”, – написала Барінова.

Яна Барінова переконує, що ні разу за час війни не отримувала жодних інструкцій від свого керівництва щодо будь-яких застережень відносно дистанційного управління процесами в департаменті.

Щоб розібратися у ситуації, вона направила звернення до керівництва задля спростування незаконності та порушень своїх прав.