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Вижила на клаптику кухні: військовий з Бахмуту повернувся з фронту у Дніпро до постраждалої мами

14 січня під час повітряної тривоги росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі. Однією з постраждалих виявилася мама військового ЗСУ Максима Омеляненка, який примчав до неї у лікарю з Бахмуту.

Неділя, 15 січня 2023, 15:14
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Про це військовий розповів в Instagram.

За словами військовослужбовця, жінка чудом вижила. Їй пощастило опинитися на клаптику кухні, який уцілів після ракетного удару.

Через 4 години після вибуху, летячи з Бахмута в Дніпро, на цьому відео я дізнаюся, що, швидше за все, дивом мама вижила, на шматочку кухні, єдиному вцілілому місці моєї квартири на 9 поверсі, притиснута плитою”, – поділився військовий.

Фото: Instagram / Максим Омеляненко

Максим Омеляненко опублікував фотографію з постраждалою мамою, яка перебуває у лікарні.

“Поки воюю на Донбасі, вирішили зруйнувати мій будинок, поки там була мама, собака і кіт”, — додав він в Stories.

Фото: Instagram / Максим Омеляненко

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