Вижила на клаптику кухні: військовий з Бахмуту повернувся з фронту у Дніпро до постраждалої мами

Про це військовий розповів в Instagram.

За словами військовослужбовця, жінка чудом вижила. Їй пощастило опинитися на клаптику кухні, який уцілів після ракетного удару.

“Через 4 години після вибуху, летячи з Бахмута в Дніпро, на цьому відео я дізнаюся, що, швидше за все, дивом мама вижила, на шматочку кухні, єдиному вцілілому місці моєї квартири на 9 поверсі, притиснута плитою”, – поділився військовий.

Максим Омеляненко опублікував фотографію з постраждалою мамою, яка перебуває у лікарні.

“Поки воюю на Донбасі, вирішили зруйнувати мій будинок, поки там була мама, собака і кіт”, — додав він в Stories.