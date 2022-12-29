Американський журнал Rolling Stone оприлюднив рейтинг 100 найкращих альбомів 2022 року, котрий складається щороку. У виданні зазначили, що це був дуже важливий рік для великих альбомів.

Про це повідомили у матеріалі Rolling Stone.

Wet Leg – “Wet Leg”

Один із найкращих нових рокгуртів за минулі п’ять років, британський інді-рокгурт Wet Leg своїми синглами Wet Dream і Chaise Longue викликав заслужений ажіотаж.

До рейтингу потрапив дебютний студійний альбом під назвою Wet Leg. Реліз відбувся 8 квітня 2022 року.

J-Hope – “Jack in the Box”

Перший учасник BTS, який випустив сольний альбом, J-Hope встановив високу планку з Jack in the Box, концептуальним альбомом із 10 треків, який починається переказом міфу про скриньку Пандори.

FKA Twigs – “Caprisongs”

Британська співачка FKA Twigs з дебютним мікстейпом Caprisongs впевнено розташувалась на восьмій сходинці. Реліз платівки відбувся 14 січня 2022 року.

King Princess – “Hold on Baby”

Другий студійний альбом Hold On Baby американської співачки King Princess розташувався на сьомій позиції цьогорічного рейтингу. Його випущений 29 липня 2022 року на лейблі Zelig Records. 40-хвилинна одіссея емоційних зривів, інтроспективних текстів і приспівів, які звучать як чарівне поєднання Savage Garden і Audioslave.

Pusha T – “It’s Almost Dry”

Є кандидат на звання альбому року, який прагне розширити всі творчі межі, а також є краса у простоті. Четвертий сольний альбом американського виконавця Pusha T перевершує останню категорію. Альбом “It’s Almost Dry” зайняв шосте місце у списку, випущений 22 квітня 2022 року.

Harry Styles – “Harry’s House”

На п’ятому місці – британський співак Harry Styles зі своїм третім студійним альбомом Harry’s House. Попри те, що за місяць до релізу альбом просочився в мережу, Harry’s House продемонстрував один з найкращих результатів продажів за перший тиждень релізу в кар’єрі музиканта.

Rosalia – “Motomami”

Цьогорічну четверту сходинку посіла іспанська співачка Rosalia. До рейтингу потрапив її третій студійний альбом “Motomami”. Альбом, що продемонстрував хитрий гумор співачки, солодкий потужний голос і епатажний біт-радар, випустили 18 березня 2022 року.

Taylor Swift – “Midnights”

І нарешті відкриває трійку найкращих альбомів 2022 року нещодавно випущений десятий студійний альбом Тейлор Свіфт – Midnights.

Його випущено 21 жовтня 2022 року на лейблі “Republic Records”. У виданні радять зосередитися на серії з трьох пісень Vigilante Shit, Bejeweled і Labyrinth, які “створять смугу ейфорії потужніше, ніж майже будь-що, випущене цього року”.

Bad Bunny – “Un Verano Sin Ti”

І ось він — срібний призер рейтингу, пуерториканський музикант Bad Bunny з альбомом “Un Verano Sin Ti”. Сонячна ода Bad Bunny пуерториканському літу є найбільш безтурботним проектом суперзірки.

“Un Verano Sin Ti” – четвертий студійний альбом, випущений 6 травня 2022 року на лейблі Rimas Entertainment.

Beyoncé – “Renaissance”

Золото 2022 року дістається сьомому студійному альбому американської співачки Бейонсе під назвою “Renaissance”, випущений 29 липня 2022 року на лейблах “Parkwood Entertainment” та “Columbia Records”.

Приголомшливе сольне повернення Бейонсе стало музичною подією року. Як завжди, вона нашаровує альбом достатньою кількістю тотемів, щоб підживлювати мільйон ідей. Це Бейонсе на піку задоволення.

Увесь рейтинг 100 найкращих альбомів 2022 року можна переглянути за посиланням.