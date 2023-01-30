Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час першого засідання Керівного комітету багатосторонньої Координаційної платформи донорів для України наголосив, що необхідно спланувати та забезпечити початок відновлення держави. Для цього уряд визначив чотири пріоритетні напрями фінансування.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції, посилаючись на виступ прем’єр-міністра під час засідання комітету.

Шмигаль висловив подяку Європейському Союзу за виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги та США за майже 10 млрд доларів бюджетної підтримки та зауважив, що ці кошти будуть розподілені відповідно до чотирьох пріоритетних напрямів фінансування.

Ідеться про відновлення енергетики й компенсацію втрачених потужностей генерації; гуманітарне розмінування; відновлення пошкодженого житла; відновлення критичної та соціальної інфраструктури.

“В Україні зруйновано чи пошкоджено сотні мостів, тисячі кілометрів доріг, лікарні й освітні заклади, у багатьох регіонах пошкоджене водо-, тепло- та газопостачання. Влада намагається оперативно ремонтувати такі пошкодження. Для цього потрібен додатковий фінансовий ресурс. Також необхідно врахувати потреби територій, які будуть деокуповані протягом 2023 року”, – заявив Шмигаль.

Також він додав, що ресурси на відновлення планується залучати з чотирьох джерел: конфісковані російські активи, кошти держбюджету, кошти міжнародних партнерів і донати приватних осіб та бізнесу. При цьому саме конфісковані російські активи мають стати основним джерелом для відновлення.