Про це йдеться у відповідній постанові НБУ.
Відповідно до рішення, якщо клієнт не надасть на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження зарахованих коштів на понад 400 тисяч грн, видаткові операції з цього рахунку обмежать.
Водночас зазначається, що у такому випадку з коштами на рахунку можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних Сил України, із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий Національним банком, а також на придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”.
Рішення НБУ ухвалив на виконання ЗУ “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану”.
- Нагадаємо, станом на 22 березня зі спеціального рахунку Національного банку України, який був створений на допомогу армії, вже перерахували 12,6 мільярда гривень. Гроші використано на необхідні потреби Збройних сил України.
- Раніше у Нацбанку України зазначили, що завдяки розробленим заздалегідь планам безперервної діяльності банки і надалі здійснюють основні операції. Наразі не реалізувалися побоювання щодо значних відпливів коштів.
- Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб позитивно зреагували на пропозицію Президента України Володимира Зеленського щодо запровадження гарантії держави на 100% депозитів населення.