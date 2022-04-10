Національний банк України визначив порядок дій банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізичних осіб на понад 400 тисяч грн та ненадання документів про джерела походження на запит банку. Порядок діятиме протягом воєнного стану.

Про це йдеться у відповідній постанові НБУ.

Відповідно до рішення, якщо клієнт не надасть на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження зарахованих коштів на понад 400 тисяч грн, видаткові операції з цього рахунку обмежать.

Водночас зазначається, що у такому випадку з коштами на рахунку можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних Сил України, із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий Національним банком, а також на придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”.

Рішення НБУ ухвалив на виконання ЗУ “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану”.