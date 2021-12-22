Відповідний указ №671/2021 “Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави” опублікований на сайті президента України.
Відтепер з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише Президент України, Прем’єр-міністр України і Міністр закордонних справ України.
У документі зазначається, що це робиться задля забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави, посилення координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх відносин і належного виконання міжнародних договорів України.
Тепер державні органи повинні будуть через письмові запити Міністерству зовнішніх справ України погоджувати підготовку візитів до України закордонних керівників держорганів і делегацій, узгоджувати офіційні заяви та коментарі про політику України у сфері зовнішніх відносин, про ініціативи міжнародного характеру, підготовку міжнародних документів; погоджувати ініціативи набуття Україною членства у міжнародних організаціях і об’єднаннях.
Посадовці і держоргани зобов’язані проінформувати президента України та Міністерство зовнішніх справ щодо змісту службових контактів з питань, що стосуються реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, з представниками іноземних держав, міжнародних організацій протягом 10 днів після проведення таких контактів, а в разі одержання особливо важливої інформації — невідкладно. Без погодження МЗС тепер не можна буде затверджувати кандидатури в органах міжнародних організацій, брати участь у міжнародних консультаціях і конференціях.
Юрист Назар Чорний поділився своїми враженнями від нового указу:
“З оприлюдненого указу виникає враження, що пункт 3 частини 1 статті 106 Конституції у президента читають не “президент здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави”, а “президент вправі обмежувати зовнішньополітичні контакти інших офіційних осіб”.
Чорний нагадав, що при поїздках нардепів від ОПЗЖ на “переговори” в Москву у 2019 та 2020 роках питання жорсткого обмеження можливостей контактувати з представниками інших держав не ставилось. Хоча тоді виник значний скандал, саме через те, що народні депутати України поїхали, начебто, з офіційним візитом до країни-агресора.
“Викликає неабияке здивування перший же пункт указу президента — обмеження кола осіб, які можуть виступати з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України лише президентом, прем’єром та очільником МЗС. А як же голова Верховної Ради? Добре, у нього є й інші завдання. А як же посли? Постпредставник в ООН? Представники України в інших міжнародних організаціях? Члени парламентських делегацій? Перший же пункт президентського указу просто перекреслює зміст їх посад, а щодо останніх — ще й потенційно порушує норми статті 85 Конституції, яка дає парламенту право визначати зовнішньої політики”, – дивується юрист.
- Нагадаємо, 18 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав низку законів. Зокрема, йдеться про внесення змін до Податкового кодексу України, закон щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб та закон, який передбачає участь України у програмі “Креативна Європа”.