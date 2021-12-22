22 грудня на сайті президента України вийшов указ, згідно з яким з офіційними заявами щодо міжнародних питань відтепер можуть виступати лише президент, прем'єр та голова МЗС. #Букви поцікавилися в юриста Назара Чорного стосовно його бачення мети цього нововведення.

Відповідний указ №671/2021 “Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави” опублікований на сайті президента України.

Відтепер з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише Президент України, Прем’єр-міністр України і Міністр закордонних справ України.

У документі зазначається, що це робиться задля забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави, посилення координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх відносин і належного виконання міжнародних договорів України.

Тепер державні органи повинні будуть через письмові запити Міністерству зовнішніх справ України погоджувати підготовку візитів до України закордонних керівників держорганів і делегацій, узгоджувати офіційні заяви та коментарі про політику України у сфері зовнішніх відносин, про ініціативи міжнародного характеру, підготовку міжнародних документів; погоджувати ініціативи набуття Україною членства у міжнародних організаціях і об’єднаннях.

Посадовці і держоргани зобов’язані проінформувати президента України та Міністерство зовнішніх справ щодо змісту службових контактів з питань, що стосуються реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, з представниками іноземних держав, міжнародних організацій протягом 10 днів після проведення таких контактів, а в разі одержання особливо важливої інформації — невідкладно. Без погодження МЗС тепер не можна буде затверджувати кандидатури в органах міжнародних організацій, брати участь у міжнародних консультаціях і конференціях.

Юрист Назар Чорний поділився своїми враженнями від нового указу:

“З оприлюдненого указу виникає враження, що пункт 3 частини 1 статті 106 Конституції у президента читають не “президент здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави”, а “президент вправі обмежувати зовнішньополітичні контакти інших офіційних осіб”.

Чорний нагадав, що при поїздках нардепів від ОПЗЖ на “переговори” в Москву у 2019 та 2020 роках питання жорсткого обмеження можливостей контактувати з представниками інших держав не ставилось. Хоча тоді виник значний скандал, саме через те, що народні депутати України поїхали, начебто, з офіційним візитом до країни-агресора.

“Викликає неабияке здивування перший же пункт указу президента — обмеження кола осіб, які можуть виступати з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України лише президентом, прем’єром та очільником МЗС. А як же голова Верховної Ради? Добре, у нього є й інші завдання. А як же посли? Постпредставник в ООН? Представники України в інших міжнародних організаціях? Члени парламентських делегацій? Перший же пункт президентського указу просто перекреслює зміст їх посад, а щодо останніх — ще й потенційно порушує норми статті 85 Конституції, яка дає парламенту право визначати зовнішньої політики”, – дивується юрист.