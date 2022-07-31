Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на відповідний указ та текст доктрини опублікованого на сайті Кремля 31 липня.
До погроз також відносяться “територіальні претензії низки держав”, що стосуються російських приморських та острівних територій. Яких саме у документі не уточнюється.
Головними ризиками для діяльності РФ у світовому океані в документі названі “суттєва залежність” РФ від морських перевезень та роботи морських трубопровідних систем, “невідповідність стану та складу науково-дослідного флоту сучасним вимогам та масштабам завдань”, міжнародні санкції проти суднобудівних підприємств та нафтогазових компаній.
Згідно з новою доктриною, РФ планує побудувати нові пункти для обслуговування вмф в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, що дозволить “здійснювати контроль за безпекою функціонування морських транспортних комунікацій у цьому регіоні”.
У середземноморському регіоні до пріоритетів належить зміцнення партнерства з Сирією на основі пункту матеріально-технічного забезпечення в Тартусі, який забезпечить “на постійній основі військово-морську присутність РФ у Середземному морі”. Окрім цього, РФ має намір удосконалювати та посилювати угруповання сил Чорноморського флоту в Криму та на узбережжі Краснодарського краю.
“Пріоритетами національної морської політики на Індоокеанському регіональному напрямку є збереження та підтримка військово-морської присутності РФ у районі Перської затоки на основі пунктів матеріально-технічного забезпечення в Червоному морі та в Індійському океані та використання інфраструктури держав регіону на користь забезпечення військово-морської діяльності РФ”, – йдеться у документі.
До пріоритетного напряму також належить “розвиток стратегічного партнерства та військово-морського співробітництва” з Індією, Іраном, Іраком, Саудівською Аравією та іншими державами регіону.
До важливих зон, що впливають на економіку, національну та стратегічну безпеку РФ в новій доктрині віднесені акваторії океанів і морів, прилеглі до узбережжя РФ, включаючи Азовське та Чорне моря, східна частина Середземного моря, Чорноморські, Балтійські та Курильські протоки, а також райони проходження морських транспортних комунікацій, у тому числі вздовж азійського та африканського узбережжя.
Як випливає з тексту документа, РФ планує активізувати морську діяльність в Арктиці та розгорнути контроль за військовою активністю іноземних держав в акваторії Північного морського шляху. Зокрема, заплановано “диверсифікацію та активізацію морської діяльності на архіпелагах Шпіцберген, Земля Франца-Йосифа, Нова Земля та острові Врангеля”.
У разі “вичерпання повноважень політико-дипломатичних та інших несилових інструментів” у життєво важливих районах Світового океану РФ “може застосувати військову силу за ситуацією”. У районах світового океану, які не належать до життєво важливих для РФ, планується використовувати, “насамперед, політичні та правові інструменти, механізми дипломатії та інформаційних дій, а також застосовувати інші ненасильницькі методи”.
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