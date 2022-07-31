Президент РФ Володимир Путін утвердив нову морську доктрину РФ. Минулий варіант документа, затверджений у 2015 році, визнається таким, що втратив чинність. У новій доктрині основними загрозами для РФ називають "курс США на домінування у світовому океані", "прагнення США та їх союзників до обмеження доступу РФ до ресурсів світового океану та життєво важливих морських транспортних комунікацій", наближення НАТО до кордонів РФ та міжнародний тиск на РФ.

Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на відповідний указ та текст доктрини опублікованого на сайті Кремля 31 липня.

До погроз також відносяться “територіальні претензії низки держав”, що стосуються російських приморських та острівних територій. Яких саме у документі не уточнюється.

Головними ризиками для діяльності РФ у світовому океані в документі названі “суттєва залежність” РФ від морських перевезень та роботи морських трубопровідних систем, “невідповідність стану та складу науково-дослідного флоту сучасним вимогам та масштабам завдань”, міжнародні санкції проти суднобудівних підприємств та нафтогазових компаній.

Згідно з новою доктриною, РФ планує побудувати нові пункти для обслуговування вмф в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, що дозволить “здійснювати контроль за безпекою функціонування морських транспортних комунікацій у цьому регіоні”.

У середземноморському регіоні до пріоритетів належить зміцнення партнерства з Сирією на основі пункту матеріально-технічного забезпечення в Тартусі, який забезпечить “на постійній основі військово-морську присутність РФ у Середземному морі”. Окрім цього, РФ має намір удосконалювати та посилювати угруповання сил Чорноморського флоту в Криму та на узбережжі Краснодарського краю.

“Пріоритетами національної морської політики на Індоокеанському регіональному напрямку є збереження та підтримка військово-морської присутності РФ у районі Перської затоки на основі пунктів матеріально-технічного забезпечення в Червоному морі та в Індійському океані та використання інфраструктури держав регіону на користь забезпечення військово-морської діяльності РФ”, – йдеться у документі.

До пріоритетного напряму також належить “розвиток стратегічного партнерства та військово-морського співробітництва” з Індією, Іраном, Іраком, Саудівською Аравією та іншими державами регіону.

До важливих зон, що впливають на економіку, національну та стратегічну безпеку РФ в новій доктрині віднесені акваторії океанів і морів, прилеглі до узбережжя РФ, включаючи Азовське та Чорне моря, східна частина Середземного моря, Чорноморські, Балтійські та Курильські протоки, а також райони проходження морських транспортних комунікацій, у тому числі вздовж азійського та африканського узбережжя.

Як випливає з тексту документа, РФ планує активізувати морську діяльність в Арктиці та розгорнути контроль за військовою активністю іноземних держав в акваторії Північного морського шляху. Зокрема, заплановано “диверсифікацію та активізацію морської діяльності на архіпелагах Шпіцберген, Земля Франца-Йосифа, Нова Земля та острові Врангеля”.

У разі “вичерпання повноважень політико-дипломатичних та інших несилових інструментів” у життєво важливих районах Світового океану РФ “може застосувати військову силу за ситуацією”. У районах світового океану, які не належать до життєво важливих для РФ, планується використовувати, “насамперед, політичні та правові інструменти, механізми дипломатії та інформаційних дій, а також застосовувати інші ненасильницькі методи”.