Сьогодні законодавчий орган Росії Державна Дума підтримала постанову про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо необхідності визнання незалежними так званих Донецької та Луганської народних республік. Українські та іноземні політики негайно відреагували на такий крок депутатів країни-агресора.

#Букви зібрали реакцію деяких із них.

Першим з Банкової на цю подію відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він стверджує, що цей крок Держдуми є “ескалаційною дією”, яка ускладнить ситуацію в Європі. Такі дії мають отримати негайну оцінку та реакцію демократичної спільноти, переконаний Подоляк.

“Якщо Росія ухвалила рішення де-юре та де-факто вийти з Мінських домовленостей, то це лише остаточно доводить, що саме російська сторона несе відповідальність за відсутність суттєвого прогресу у переговорному процесі щодо припинення війни на Донбасі”, – заявив він.

Нардепка від партії “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко з трибуни назвала визнання незалежності “ЛДНР” одноосібним виходом Росії з Мінських угод та закликала негайно ввести санкції проти Росії.

“Якщо Росія одноосібно вийде з Мінських угод, українська влада має не так ялово, як в цій заяві, на це реагувати, а самій вводити санкції. Не на 2 млрд дол торгувати на крові, купуючи російське вугілля, вкрадене на українських підприємствах на окупованих територіях, не звинувачувати наших партнерів в начебто паніці, а робити все для того, щоб спільно завдавати удару ворогу. В тому числі в інформаційній, гібридній війні, закликаючи вже сьогодні посилити санкції проти РФ”, – наголошує політикиня.

Народна депутатка від партії “Голос” Кіра Рудик стверджує, що постановою про визнання “ЛДНР” російська сторона переслідує дві цілі. Перша – “змусити Україну сісти за стіл переговорів з бойовиками”; друга – “Росія створює ще один аргумент з метою запобігти вступу України в НАТО в майбутньому”.

Політикиня наголошує, що Україна повинна консолідувати світову спільноту щодо невизнання таких дій РФ, нагадувати про злочини країни-агресора та вимагати санкцій. Також наша держава повинна усіма доступними інструментами тиснути на Росію.

“І дуже дивно в цьому випадку виглядає готовність президента обговорювати з росіянами закон про особливий статус Донбасу та місцеві вибори на Сході, бо зараз Росія робить все, щоб ці вибори відбулися на їх умовах”, – заявила Кіра Рудик.

Колишній спікер Верховної Ради, голова міжфракційного об’єднання “Розумна політика” Дмитро Разумков також переконаний, що потрібно звертатися за підтримкою до міжнародних партнерів, аби не допустити остаточного визнання незалежності квазіреспублік. Він наголосив, що окуповані території Донецької та Луганської областей, як і Крим – це Україна.

“Оскільки тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, так само як і територія Криму — це територія незалежної України, суверенної держави, межі якої визнані міжнародним правом”, – заявив Разумков.

Народний депутат, член групи “За майбутнє” Дмитро Лубінець заявив, що визнання незалежності “ЛДНР” – це вихід Росії з “мінського” та “нормандського формату”. Він висловив сподівання, що це стане поштовхом для партнерів ввести санкції проти Російської Федерації.

“Можливо, навіть Німеччина здивується такій позиції Російської Федерації. Ймовірно, тепер з’явиться вікно можливості щодо юридичного блокування запуску “Північного потоку – 2. Втім, вважаю, що Путін не стане підписувати цей документ. Його методи інші. Це своєрідна гра задля підвищення ставок”, – стверджує нардеп.

Глава представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що у разі визнання так званих Донецької та Луганської республік, Росія на цих територіях не захоче зупинятися.

“У разі формального оформлення [“ЛДНР” – прим.ред.] виникнуть додаткові територіальні претензії до України”, – написав він.