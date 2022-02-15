Через схвалення Державною Думою Російської Федерації постанови про звернення до Президента РФ щодо визнання так званих "Л/ДНР" у Міністерстві закордонних справ України назвали таке рішення свідомим виходом Росії з Мінських домовленостей.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України у Facebook.

Водночас наголошується, що подібний крок завдасть “серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню”, над просуванням якого наразі активно працюють Україна та її партнери.

Визнання так званих “Л/ДНР” не матиме жодних правових наслідків. Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях в Луганській та Донецькій областях за “незалежні суб’єкти”, так само як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі”, – йдеться в заяві МВС.

Нагадаємо, що сьогодні законодавчий орган Росії Державна Дума підтримала постанову про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо потреби у визнанні незалежними так званих Донецької та Луганської народних республік.

Також зауважується, що підтримка Президентом Росії постанови Держдуми РФ натомість міститиме “значно ширші руйнівні наслідки” для міжнародного правопорядку та безпеки.

Наразі Росія може відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти або ж піти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу.

У міністерстві закликали російську владу зайняти конструктивну позицію, аби досягнути прогресу в рамках чинних переговорів. Інакше РФ нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і мирного врегулювання збройного конфлікту.

#Букви розповіли про реакцію українських та закордонних політиків, які негайно зреагували на такий крок депутатів країни-агресора.