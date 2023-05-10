Вирок суду США, який визнав Дональда Трампа винним у справі про спробу зґвалтування журналістки Джин Керролл, викликав сумніви у деяких республіканців щодо його кандидатури на посаду президента США на виборах 2024 року.

Про це пише CNN.

Нагадаємо, 9 травня Федеральне журі Манхеттена встановило, що навесні 1996 року Дональд Трамп вчинив сексуальне насильство над письменницею та журналісткою Джин Керролл у гардеробній універмагу.

Присяжні визнали його відповідальним за завдання побоїв у цивільному процесі Керролл проти нього на підставі позову про сексуальне насильство.

За даними СNN, перша реакція на безпрецедентний вирок суду, який визнав Трампа винним у сексуальному насильстві, не дала жодних підстав припускати, що позиція Дональда Трампа як лідера серед кандидатів від Республіканської партії на посаду президента США знаходиться під загрозою.

Проте деякі з представників Республіканської партії, які критикують Трампа, порушили питання щодо його “придатності” для кандидата на посаду президента США від Республіканської партії.

“Ці та деякі інші речі змушують мене сумніватися, чи буде він найкращим кандидатом для партії”, – сказав сенатор від Північної Дакоти Кевін Крамер, який ще не підтримав кандидатуру Трампа.

Одностайний вердикт може посилити його вразливість серед ключових груп виборців, включаючи жінок.

“Я думаю, він би потонув. Він не виграє Білий дім. Він, ймовірно, призведе до того, що ми втратимо Палату представників і Сенат. Я побачив би дуже темні хмари на горизонті, якби він був кандидатом”, – сказав представник Республіканської партії Дон Бекон, який вже заявив, що не підтримуватиме Трампа у висуненні у кандидати на пост президента США.

Суд присяжних визнав Дональда Трампа відповідальним за завдання побоїв у цивільному процесі Керролл проти нього на підставі позову про сексуальне насильство. Керролл також подала до суду на Трампа за наклеп, пов’язаний із заявою 2022 року, в якій він спростовував її звинувачення.

Журі у складі шести чоловіків і трьох жінок радилося трохи більш як дві з половиною години. Відомо, що експрезидент США нині має виплатити компенсацію у $2 млн за цивільним позовом Керролл та ще $3 млн – за наклеп.

Дональд Трамп назвав вердикт присяжних “повною ганьбою”. У Truth Social він написав, що це “продовження найбільшого полювання на відьом усіх часів”.

Він продовжував стверджувати, що не знав, ким була Керролл на посаді. Пізніше у вівторок увечері він сказав, що подасть апеляцію.

Для більшої частини сучасної історії США та для більшості кандидатів події у вівторок поставили б потенційно непереборні питання життєздатності. Багато претендентів вийшли б із президентських перегонів. А Трамп, який не визнав себе винним в окремій кримінальній справі, пов’язаній з виплатою грошей зірці фільмів для дорослих у Нью-Йорку, стикається з кількома загрозами суду. Він чекає, чи будуть йому висунуті звинувачення в окремих розслідуваннях у спробі повалити вибори 2020 року та накопиченні секретних документів.

Але той факт, що Трамп не вийде з перегонів Республіканської партії – і ніхто не змусить його – свідчить про його домінування в Республіканській партії та те, як він переосмислив поведінкові очікування щодо суспільного життя.

Як судовий вирок Трампу вплине на політику в короткостроковій перспективі?

Ніхто не може знати, як вирок суду США, який визнав Дональда Трампа винним у справі про спробу зґвалтування журналістки Джин Керролл, вплине на виборців та на передвибори (праймериз) Республіканської партії на початку наступного року або на результати національних виборів, які відбудуться через 18 місяців. Оскільки судовий процес мав цивільний, а не кримінальний характер, Трампу не загрожуватиме засудження чи тюремний термін. І численні інші драми навколо Трампа, якщо він буде кандидатом, і Байдена, ймовірно, спалахнуть і сформують кампанію наступного року, коли цей вердикт залишиться лише спогадом.

Однак, безпосередній політичний резонанс справи щодо спроби зґвалтування вже відчутний у республіканських президентських перегонах та серед ключових фігур Республіканської партії у Вашингтоні, відкриваючи вікно в стан партії та національну політику, в її теперішньому вигляді.

Більшість конкурентів або потенційних ворогів Трампа в конкурсі на висування кандидатів від Республіканської партії поки що мовчали. Відсутність відповіді підкреслює, як кандидати на 2024 рік намагаються визначити свої профілі як альтернативи Трампу, намагаючись не викликати гніву серед його прихильників.

Від колишнього губернатора Південної Кароліни Ніккі Хейлі чи потенційного кандидата в Білий дім, губернатора Флориди Рона Де Сантіса поки що не надходило жодної заяви. Хоча серед деяких виборців-республіканців є явне відчуття втоми через нескінченні скандали Трампа та особисту політичну вразливість.

Колишній губернатор Арканзасу Аса Хатчінсон, який отримав 1% в нещодавньому опитуванні Washington Post/ABC News серед республіканців і незалежних прихильників Республіканської партії, дійсно виступив із недвозначним засудженням Трампа. Він сказав CNN, що система присяжних є недоторканою, що присяжні у цій справі винесли рішення, яке означало, що Трамп непридатний для виконання своїх обов’язків, і що республіканці повинні розглянути наслідки для виборів, якщо такий кандидат очолює їхній список.

“Я з повагою ставлюся до висновків присяжних. Загалом у них все правильно», – сказав Хатчінсон, стверджуючи, що наявність президента, якого визнали винним у сексуальному насильстві, суперечить основним цінностям США. Він сказав, що Сполучені Штати відрізняються системою присяжних і правосуддя. “Давайте не будемо принижувати це і зневажати”, – зазначив Хатчінсон.

Спікер Палати представників Кевін Маккарті ухилився від коментарів щодо вироку після того, як у вівторок залишив переговори про боргову кризу в Білому домі. Але каліфорнійський республіканець зробив Трампу послугу, зазначивши, що експрезидент, який має значний вплив на вузьку більшість у Палаті представників, заперечив свою провину.

Своєю чергою, сенатор-республіканець Ліндсі Грем з Південної Кароліни, який є постійним прихильником Трампа, посилив заяви експрезидента про те, що він не може отримати справедливий суд на Манхеттені – посилаючись на справу про приховування грошей, а також на вирок щодо спроби зґвалтування.

“Я думаю, що правова система Нью-Йорка збилася з колії, коли справа доходить до Дональда Трампа”, – сказав Грем.

Не втримався від коментарів і один із найпалкіших противників поведінки Трампа, сенатор від Юти Мітт Ромні. Він зазначив, що “журі його колег” визнало Трампа винним у сексуальному насильстві “і присудило 5 мільйонів доларів компенсації постраждалій особі”. Кандидат у президенти від Республіканської партії 2012 року додав: “Я сподіваюся, що журі американського народу прийде до такого ж висновку щодо Дональда Трампа”.

Крамер із Північної Дакоти, який у березні зазначив, що звинувачення Трампа у справі про приховування грошей не дорівнює засудженню, висловив деяку стурбованість подіями у вівторок, хоча він також кивнув на політичні чинники, які можуть захистити Трампа від довгострокової шкоди.

“Це дуже серйозно. Але я думаю, що з політичної точки зору це менш цікаво людям за межами Вашингтона, округ Колумбія, ніж у цих стінах або на Капітолійському пагорбі. Я хотів би, щоб президент не мав такої історії, але водночас, в якийсь момент, буде бінарний вибір, і тоді ми зробимо його”, – сказав Крамер.

На запитання кореспондента CNN Джейка Теппера, чи повинен вирок Трампу позбавити його права бути кандидатом від Республіканської партії, колишня директорка Трампа з комунікацій Білого дому Аліса Фара Гріффін відповіла: “Мені здається, відповідь така: це має бути”.

Вона зазначила, що після появи у 2016 році сумнозвісної стрічки “Доступ до Голлівуду”, в якій Трамп хвалився, що зірки можуть безкарно торкатися жіночих статевих органів, багато республіканців хвилювалися через його характер. Тепер, за її словами, ці занепокоєння підтвердив суд, який визнав Трампа винним у сексуальному насильстві.

“Ми не можемо дозволити собі висувати цього чоловіка від республіканців, якщо ми дійсно хочемо перемогти. Адже жінки не будуть голосувати за нього”, – сказала Аліса Фара Гріффін.

У CNN зазначили, що зв’язок Трампа з його виборцями є емоційним. Його коаліція в захваті від його відмови жити за правилами того, що вважається елітою істеблішменту, і навіть за верховенством права. Його заяви про те, що він є жертвою демократів, які використали правову систему як зброю, є потужним організаційним принципом його кампанії. Отже, важко уявити, що основні прихильники експрезидента виступлять проти нього в цьому питанні.