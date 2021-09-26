Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Впродовж дня по всій території країні встановиться погода без опадів і визиратиме сонце. Антициклон відтіснятиме зону опадів на схід, де ще дощитиме у першій половині дня.
За даними синоптиків, вдень очікується 14-19° тепла. На Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 20-23° зі знаком плюс, а на Одещині – до +25°.
“Наступ антициклону супроводжується зростанням тиску, що зумовить вітряну погоду, повітря переноситиметься із північного заходу, найбільші контрасти тиску будуть спостерігатись на Лівобережжі країни, де очікуємо штормовий вітер 15-20 м/с”, – зазначають синоптики.
Крім того, синоптики оголосили І (жовтий) рівень небезпеки у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях через пориви вітру 15-20 м/с.
- У Чернівецькій області випав перший сніг, який вкрив гору Томнатик, розташовану на хребті Томнатикул, гірському масиві Ялочиворські гори.