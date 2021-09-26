У неділю, 26 вересня, в Україні очікується сонячний й теплий день. Значних опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Впродовж дня по всій території країні встановиться погода без опадів і визиратиме сонце. Антициклон відтіснятиме зону опадів на схід, де ще дощитиме у першій половині дня.

За даними синоптиків, вдень очікується 14-19° тепла. На Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 20-23° зі знаком плюс, а на Одещині – до +25°.

“Наступ антициклону супроводжується зростанням тиску, що зумовить вітряну погоду, повітря переноситиметься із північного заходу, найбільші контрасти тиску будуть спостерігатись на Лівобережжі країни, де очікуємо штормовий вітер 15-20 м/с”, – зазначають синоптики.

Крім того, синоптики оголосили І (жовтий) рівень небезпеки у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях через пориви вітру 15-20 м/с.