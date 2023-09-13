Взаємодія Москви з Північною Кореєю "показує, наскільки зневіреною є Росія", заявила посол Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

12 вересня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин в’їхав у Росію на своєму поїзді та прибув на станцію Хасан на кордоні КНДР та РФ.

13 вересня президент Росії Володимир Путін та Кім Чен Ин провели свою зустріч на космодромі “Східний” (Амурська область РФ). Президент КНДР зокрема висловив впевненість у тому, що Росія переможе у “священній боротьбі”.

Як пише CNN, Путін під час зустрічі також сигналізував про готовність допомогти Північній Кореї у розвитку її космічної і супутникової програм. На запитання журналіста, чи допоможе Росія КНДР запускати власні супутники і ракети, президент РФ відповів: “Саме тому ми приїхали сюди”.

Раніше офіційні особи США попередили Північну Корею, що вона “заплатить ціну”, якщо під час перемовин укладе з Росією угоду про постачання зброї.