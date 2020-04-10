Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, сьогодні, 10 квітня, в Збройних Силах України зареєстрували ще 3 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Зазначається, що у військовослужбовця Вінницького гарнізону, який після погіршення стану здоров’я був 9 квітня ушпиталений до Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону з попереднім діагнозом “пневмонія“, після відповідного обстеження та проведення ПЛР тестування, підтвердили COVID-19. Цей військовослужбовець з 3 квітня перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом медичної служби. Проведені експрес-тести двічі давали негативний результат. Наразі пацієнт отримує симптоматичне лікування, його здоров’я задовільний.

Також захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 підтвердили у 2 військовослужбовців однієї з військових частин Мелітополя. З 9 квітня вони перебували на самоізоляції після контакту з військовослужбовцем, у якого раніше також було підтверджено COVID-19. Сьогодні надійшли результати їх ПЛР тестування, які підтвердили факт захворювання. Наразі стан здоров’я військових задовільний. Вони проходять лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

У командуванні додали, що військових, які мали з ними контакти, скеровано на самоізоляцію. У разі появи симптомів ГРЗ у них буде взято проби для проведення дослідження щодо можливого захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Нагадаємо, 7 квітня у ЗСУ зафіксували першу смерть від COVID-19.