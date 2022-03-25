Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
Найбільше українських дітей постраждало у:
- Київській області – 64
- Донецькій області – 46
- Харківській області – 44
- Чернігівській області – 34
- Запорізькій області -26
- Миколаївській області – 25
- Києві – 16
- Житомирській області – 15
- Херсонській області – 15
- Сумській області – 14
Відомо, що в останні дні двоє дітей загинуло у Рубіжному.
24 березня унаслідок обстрілів окупантів було поранено двоє дітей 6-ти та 13-ти років у селі Новомихайлівка (Мар’їнський р-н, Донецька область).
Також 24 березня троє дітей – 13-ти, 14-ти та 16-ти років підірвались на ворожій міні у селі Обільне (Мелітопольський р-н, Запорізька область). Усі госпіталізовані, один із підлітків у важкому стані у реанімації.
- Нагадаємо, протягом ночі 25 березня російські солдати продовжували нищити цивільну інфраструктуру міста Рубіжного та вбивати мирних місцевих мешканців.
- Також відомо, що унаслідок ударів російських військ у Чернігові знищено близько 60% об’єктів інфраструктури. 40% приватних будинків міста війська РФ “зрівняли з землею”.