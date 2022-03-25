Станом на ранок 25 березня в Україні від рук російських загарбників загинуло 135 дітей, а ще 184 дитини отримали різноманітні поранення.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Найбільше українських дітей постраждало у:

Київській області – 64

Донецькій області – 46

Харківській області – 44

Чернігівській області – 34

Запорізькій області -26

Миколаївській області – 25

Києві – 16

Житомирській області – 15

Херсонській області – 15

Сумській області – 14

Відомо, що в останні дні двоє дітей загинуло у Рубіжному.

24 березня унаслідок обстрілів окупантів було поранено двоє дітей 6-ти та 13-ти років у селі Новомихайлівка (Мар’їнський р-н, Донецька область).

Також 24 березня троє дітей – 13-ти, 14-ти та 16-ти років підірвались на ворожій міні у селі Обільне (Мелітопольський р-н, Запорізька область). Усі госпіталізовані, один із підлітків у важкому стані у реанімації.