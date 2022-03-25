Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Найбільше українських дітей постраждало у:

  • Київській області – 64
  • Донецькій області – 46
  • Харківській області – 44
  • Чернігівській області – 34
  • Запорізькій області -26
  • Миколаївській області – 25
  • Києві – 16
  • Житомирській області – 15
  • Херсонській області – 15
  • Сумській області – 14

Відомо, що в останні дні двоє дітей загинуло у Рубіжному.

24 березня унаслідок обстрілів окупантів було поранено двоє дітей 6-ти та 13-ти років у селі Новомихайлівка (Мар’їнський р-н, Донецька область).

Також 24 березня троє дітей – 13-ти, 14-ти та 16-ти років підірвались на ворожій міні у селі Обільне (Мелітопольський р-н, Запорізька область). Усі госпіталізовані, один із підлітків у важкому стані у реанімації.