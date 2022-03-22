Про це повідомив директор Російської асоціації електронних комунікацій Сергій Плуготаренко на засіданні профільного комітету Державної Думи Росії.

Водночас у повідомленні не зазначається, про які часові рамки йдеться. Однак, за його словами, наразі в Росії намагатимуться не допустити відтік кадрів, адже з країни можуть виїхати ще 100 тисяч спеціалістів.

“Пріоритет – зупинити відтік кадрів. З Росії вже поїхали 50-70 тисяч ІТ-фахівців. За найнегативнішого прогнозу, під час “другої” хвилі Росію можуть покинути ще понад 100 тисяч фахівців”, – заявив Плуготаренко.

Також в асоціації вважають необхідним вживати стимулювальних заходів для зміни цієї тенденції.

Зокрема серед необхідних заходів: “заспокоїти ІТ-громадськість відсутністю планів щодо подальшої ескалації відносин із міжнародними ІТ-гравцями”, запустити план “централізованої офіційної релокації в низку країн, з якими у РФ є домовленості про співпрацю щодо тимчасового переміщення ІТ-фахівців та ІТ-компаній”.